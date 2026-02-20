Eric Dane zmarł w wieku 53 lat. Aktor, znany przede wszystkim z roli charyzmatycznego doktora Marka Sloana, czyli „McSteamy’ego” w kultowym serialu „Chirurdzy”, odszedł po walce z stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Informację o śmierci aktora przekazała jego rodzina w oficjalnym oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media.

Eric Dane / AFF/ABACA/Abaca/East News / East News

Jak podkreślają bliscy aktora, Eric Dane spędził swoje ostatnie dni w gronie najważniejszych dla siebie osób - oddanej żony, dwójki córek, Billie i Georgii, oraz przyjaciół, którzy towarzyszyli mu do samego końca. "Były one centrum jego świata" - czytamy w poruszającym oświadczeniu rodziny.

Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął w 1993 roku, debiutując w serialu "Cudowne lata". Przełomem w jego karierze okazał się jednak rok 2005, kiedy dołączył do obsady "Chirurgów". Na dużym ekranie mogliśmy go zobaczyć m.in. w filmach "Marley i ja" oraz "X-Men: Ostatni bastion".

Dane przez 15 lat wcielał się w postać doktora Marka Sloana - przystojnego i utalentowanego chirurga plastycznego, który zyskał przydomek "McSteamy" w serialu "Chirurdzy". Jego talent mogliśmy podziwiać także w głośnej produkcji HBO "Euforia", gdzie wcielał się w postać Cala Jacobsa. Mimo diagnozy ALS, aktor deklarował, że zamierza wrócić na plan trzeciego sezonu "Euforii".

ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne, to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która stopniowo odbiera pacjentom władzę nad mięśniami. Mózg traci kontakt z ciałem, a chorzy z czasem tracą możliwość poruszania się i mówienia.