Reprezentacje Włoch, Słowenii i Węgier będą rywalami polskich hokeistów w rozpoczynającym się w czwartek w Sosnowcu turnieju EIHC. Biało-Czerwoni przygotowują się do wiosennych mistrzostw świata Dywizji 1A. "Skład na MŚ powoli się krystalizuje" – powiedział w rozmowie z RMF FM trener Polaków Robert Kalaber. Węgrzy i Słoweńcy w tym roku zagrają w gronie najlepszych drużyn globu, a Włosi to nasz przeciwnik w mistrzostwach świata Dywizji 1A, które odbędą się w dniach 27 kwietnia – 3 maja w Rumunii.

W listopadzie ubiegłego roku turniej EIHC odbył się w Budapeszcie, gdzie odmłodzony polski zespół pokonał Słoweńców 2:1 w karnych, oraz przegrał z gospodarzami 1:4 i Włochami 3:5. Teraz przyszła pora na rewanż.

W poprzednich sezonach w turniejach Euro Ice Hockey Challenge graliśmy z Litwą, Estonią oraz Łotwą, teraz mamy silniejszych przeciwników. Potrzebujemy rywalizacji z drużynami z elity oraz zaplecza najlepszych drużyn świata. W Sosnowcu zagramy w mocnym składzie, ale w kadrze trwa rywalizacja, bo do drużyny odważnie wchodzą młodsi zawodnicy - zaznacza Robert Kalaber, selekcjoner reprezentacji Polski.

Drugi Polak w historii

Obok słowackiego trenera, o nasz zespół dba także team leader reprezentacji Leszek Laszkiewicz, który w maju tego roku w Sztokholmie zostanie wprowadzony do Galerii Sław IIHF. Były hokeista został laureatem prestiżowej nagrody Richarda "Bibiego" Torrianiego, przyznawanej wybitnym zawodnikom z krajów, które nie należą do hokejowych potęg.

To dla mnie ogromne wyróżnienie oraz zaszczyt znaleźć się w takim gronie. Jestem pierwszym Polakiem, któremu przyznano nagrodę Torrianiego, a drugim w Galerii Sław po Henryku Gruthcie. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego powodu, ale mam nadzieję oraz mocno trzymam kciuki za to, że w przyszłości wychowamy więcej zawodników, którzy dołączą do Galerii Sław. Być może są wśród nich hokeiści, którzy zagrają na turnieju w Sosnowcu - mówi Laszkiewicz.

Rywale tworzą mocny team

W EIHC Sosnowiec Cup zagra jeden z najlepszych polskich hokeistów Krystian Dziubiński.

Ciekaw jestem naszego meczu z Włochami. Rozmawiałem z Jasonem Seedem, który występuje w reprezentacji Włoch i przekonywał, że tworzą mocny team, bo przygotowują się do zimowych igrzysk olimpijskich, które odbędą się w 2026 roku w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo. Z nimi także będziemy rywalizować wiosną o awans do elity. Moim zdaniem Włosi oraz Wielka Brytania to główni faworyci do awansu, ale mam nadzieję, że już w tym roku wrócimy do grona najlepszych drużyn świata - zaznacza hokeista.

Powrót do Sosnowca

Dzięki takim turniejom, jak EIHC Sosnowiec Cup, nasza reprezentacja rozwija się i jest coraz mocniejsza przed zbliżającą się najważniejszą imprezą roku, czyli mistrzostwami świata w Rumunii. Znowu gościmy na nowoczesnym lodowisku w Sosnowcu, które jest jednym z najlepszych hokejowych obiektów w Polsce - podkreśla Adam Fras, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

W poprzednim roku Polacy zagrali w Sosnowcu z Danią, która od ponad dwóch dekad regularnie występuje w mistrzostwach świata elity. W 2024 roku na nowoczesnym lodowisku odbyły się również mistrzostwa świata U18 Dywizji 2A, które zakończyły się zwycięstwem polskiej drużyny.

Dom Biało-Czerwonych

Cieszymy się, że nasz obiekt może być domem dla Biało-Czerwonych. Hokej na lodzie ma w naszym mieście sporo fanów, nasze Zagłębie to klub z tradycjami, do których nawiązuje obecny zespół, a to oznacza, że o frekwencję możemy być spokojni. Nasza współpraca na linii miasto Sosnowiec - polski hokej układa się doskonale i mamy nadzieję, że tak będzie także w przyszłości - mówi Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Na tafli fani zobaczą m.in. Damiana Tyczyńskiego, jednego z najlepszych hokeistów drużyny EC Będzin Zagłębie Sosnowiec.

Gra w reprezentacji i to na dodatek w Sosnowcu, to dla mnie ogromny zaszczyt. Cieszę się, że mogę zagrać przed własną publicznością. Liczę na wsparcie kibiców, a doping zawsze dodaje energii i mam nadzieję, że z pomocą fanów wygramy turniej - przyznaje Damian Tyczyński, napastnik reprezentacji Polski.

Program turnieju EIHC w Sosnowcu:

Czwartek

Słowenia - Węgry (14.15)

Polska - Włochy (18.00)

Piątek

Węgry - Włochy (14.15)

Polska - Słowenia (18.00)

Sobota

Polska - Węgry (14.30)

Słowenia - Włochy (18.15)