Już 10 listopada, podczas gali Knockout Boxing Night w Gliwicach, rękawice skrzyżują dwaj budzący emocje polscy "ciężcy": Artur Szpilka i Mariusz Wach. "Jaki to ciekawy pojedynek? Dwóch średniej klasy bokserów, już właściwie po karierze... Szpilka nie ma żadnych warunków na wagę ciężką, jest bez szans z czołówką, co pokazał Kownacki. Taki "misiek", a go zajechał. Szpilka rozmienia się na drobne. Te "hejty", ta jego narzeczona z tym psem... To wszystko porąbane. Wach też tyle czasu nie boksuje... Powinien walczyć częściej, zwłaszcza że to już starszy zawodnik" - skomentował w rozmowie z x-news Kazimierz Szczerba, były trener Artura Szpilki.

