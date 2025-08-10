Zwycięstwem na ostatnim etapie, jakim była jazda indywidualna na czas w Wieliczce, amerykański kolarz Brandon McNulty zapewnił sobie zwycięstwo w 82. edycji Tour de Pologne. Jego starszy kolega z zespołu UAE Team Emirates-XRG, kończący karierę Rafał Majka, zajął w wyścigu ósme miejsce.

Amerykanin Brandon McNulty z UAE Team Emirates-XRG na trasie ostatniego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne - jazdy indywidualnej na czas w Wieliczce / Art Service / PAP

W jeździe indywidualnej na czas Brandon McNulty wyprzedził Włochów - o 12 sekund Lorenzo Milesiego (Movistar) i o 15 sekund Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-hansgrohe).

W całym wyścigu Amerykanin uzyskał przewagę 29 sekund nad kolejnym Włochem - Antonio Tiberim (Bahrain-Victorious) oraz 37 sekund nad Matteo Sobrero.

Rafał Majka był w niedzielę 19., a w klasyfikacji generalnej ósmy, ze stratą 59 sekund do młodszego kolegi z zespołu.