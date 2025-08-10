​Kamil Majchrzak wygrał tenisowy challenger ATP 75 w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego, pokonując w finale turniejową "dwójkę" Chorwata Dino Prizmica 6:4, 6:3. Zwycięstwo w ojczyźnie sprawiło, że polski tenisista jest blisko wyrównania najlepszej pozycji w światowym rankingu w karierze.

Kamil Majchrzak / Leszek Szymański / PAP

Niedzielny finał między Kamilem Majchrzakiem a Dino Prizmiciem był wyrównany i zacięty. W pierwszym secie Polakowi do zwycięstwa wystarczyło jedno przełamanie Chorwata, notowanego na 129. miejscu w światowym rankingu. W drugiej partii dołożył dwa wygrane gemy przy serwisie rywala. W całym meczu ani razu nie stracił podania.

Zajmujący obecnie 88. w rankingu ATP Kamil Majchrzak w niedzielę został pierwszym Polakiem, który wygrał imprezę w Kozerkach, organizowaną od 2022 roku. To dla niego drugi tytuł w cyklu Challenger ATP w tym roku i dziewiąty w karierze, ale pierwszy w ojczyźnie.

W 1/8 finału imprezy w Kozerkach odpadli Maks Kaśnikowski, Tomasz Berkieta, który przegrał właśnie z Kamil Majchrzakiem, i Olaf Pieczkowski.

Kamil Majchrzak awansuje w światowym rankingu

Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisista dzięki niedzielnej wygranej jest blisko wyrównania najlepszej pozycji w światowym rankingu w karierze. W zestawieniu "na żywo" awansował na 75. miejsce, najwyższe dla niego do tej pory, jednak w oficjalnym notowaniu może być nieco niżej, gdyż aktualnie trwają rozgrywki w turnieju ATP 1000 w Cincinnati.

W ramach przygotowań do występu w wielkoszlemowym US Open polski tenisista ma jeszcze w planach grę w turnieju ATP 250 w Winston-Salem, który rozpocznie się 18 sierpnia.