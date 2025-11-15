​Tomasz Bartnik (Legia Warszawa) zdobył w Kairze złoty medal strzeleckich mistrzostw świata w karabinie na 300 m z trzech postaw. W tej samej konkurencji w klasyfikacji drużynowej Polacy uplasowali się na trzecim miejscu.

Tomasz Bartnik / Piotr Nowak / PAP

Bartnik uzyskał 594 punkty i wyrównał rekord świata.

To kolejny wielki sukces 35-letniego warszawianina, który już w 2018 roku zdobył tytuł mistrza świata w Changwon na dystansie 50 metrów w tej samej konkurencji.

Bartnik uzyskał 594 pkt i wyrównał rekord świata. W pozycji klęczącej uzyskał 199 pkt, leżącej - 198, a stojące - 197 pkt.

Drugi był Węgier Peter Sidi - 591, a trzeci Szwajcar Pascal Bachmann - 589.

W tej samej konkurencji na 15. miejscu uplasował się Maciej Kowalewicz z dorobkiem 583 pkt, a 23. pozycję zajął Wiktor Sajdak - 569.

W klasyfikacji drużynowej Polacy z dorobkiem 1746 pkt zajęli trzecie miejsce. Wyprzedzili ich Szwajcarzy - 1762 pkt, a także Austriacy - 1750.

Czempionat globu w stolicy Egiptu potrwa do 17 listopada.