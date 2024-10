Maroko wybuduje największy stadion w Afryce, który jednocześnie będzie jednym z największych na świecie. Obiekt powstaje w Casablance z powodu organizowanych mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 r.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Otwarcie stadionu ma mieć miejsce w roku organizacji turnieju, a arena ma pomieścić 115 tys. widzów, co uczyni ją największą w Afryce. Na razie tytuł ten należy do First National Bank Stadium w Johannesburgu w RPA mieszczącym 95 tys. kibiców.