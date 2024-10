"Kiedy woda opada" - to bajka terapeutyczna dla dzieci, które doświadczyły powodzi. Z myślą o najmłodszych eksperci z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Wrocławskiego opracowali bajkę, która pomoże dzieciom przejść przez trudny czas.

Bajka "Kiedy woda opada" / Uniwersytet SWPS / Materiały prasowe

Bajka terapeutyczna dla dzieci, które doświadczyły powodzi, pt. "Kiedy woda opada" powstała w zespole ekspertów Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem bajki terapeutycznej jest pomoc dzieciom w oswojeniu takich uczuć, jak: lęk, smutek, złość czy bezradność.

Na przykładzie uczniów pewnej klasy opowiada o różnych doświadczeniach i uczuciach związanych z powodzią.

Wspólne czytanie bajek pomaga obniżać lęk, oswajać nowe sytuacje i trudne emocje. Słuchanie lub wymyślanie historii, które pokazują, jak bohaterowie radzą sobie z problemami, daje dzieciom możliwość identyfikacji z postaciami i refleksji nad własnymi emocjami - mówi współautorka bajki prof. Justyna Ziółkowska, psycholożka z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

W bajce dzieci opowiadają, jakich emocji doświadczają po powodzi. To może być np. strach, że sytuacja się powtórzy, smutek czy złość. Autorzy, którzy wcześniej opracowali poradnik "Jak rozmawiać z dziećmi o powodzi", radzą, aby w trakcie czytania zachęcić dziecko do opisywania swoich emocji.

Można np. zapytać: "Jak myślisz, co ten bohater teraz czuje?", "Czy kiedyś czułaś/eś się podobnie? Co ci wtedy pomogło?". Jeśli dziecko jest gotowe, można spróbować odnieść sytuację bohatera do sytuacji dziecka.

Zamiast sugerować rozwiązania, można zapytać: "Jak myślisz, co mógłby zrobić ten bohater, żeby się mniej bać?" albo "Jak ty byś sobie poradził/a w takiej sytuacji?".

Młodzi czytelnicy znajdą w bajce także parę prostych sposobów, które mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami, z którymi borykają się po powodzi. Są to np. ćwiczenia oddechowe.

Pani w bajce poprosiła Julkę i wszystkie dzieci, aby wyobraziły sobie w brzuchu balonik. Wyobraźcie sobie - dodała - że kiedy bierzecie głęboki wdech, to balonik napełnia się powietrzem. Trzymamy powietrze na 1..., 2..., 3... i powoli wydychamy. Dokładnie tak, jakby balonik opróżniał się z powietrza - czytamy w bajce.

Inny sposób to wyobrażenie sobie kryjówki, w której dziecko czuje się bezpieczne. Pomóc mogą też wspólne działania, np. przygotowywanie paczek dla poszkodowanych.

Napisaliśmy tę bajkę, wiedząc, że będzie gotowa, gdy powódź zacznie znikać z mediów, a przecież problemy osób dotkniętych powodzią nie zniknęły. Ba, one tak naprawdę dopiero się zaczynają. To szczególnie dotyczy dzieci - zauważa prof. Dariusz Galasiński z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikację z ilustracjami Marty Siennickiej można bezpłatnie pobrać ze strony uczelni . W planach jest także druk bajki i rozprowadzenie jej w regionach, które były dotknięte powodzią.

Ilustracje stworzyła Marta Siennicka, absolwentka studiów na kierunku grafika Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Za projekt graficzny i skład bajki odpowiadała dr Małgorzata Ciesielska z Katedry Grafiki USWPS we Wrocławiu.