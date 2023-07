Z jednej strony zawodnicy, zespoły, z drugiej - kibice i organizatorzy, a przede wszystkim samochody. To pojazdy budzą bowiem w świecie motorsportu największe emocje. Oto, jakiej klasy rajdówki będzie można podziwiać na trasach Valvoline Rajdu Małopolski 2023.

/ Valvoline. Rajd Małopolski / Materiały prasowe

Kategorie rajdówek dopuszczonych do startów w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski:

Rally2 - to obecnie najwyższa możliwa klasa samochodów rajdowych, którymi zawodnicy mogą ścigać się w regionalnych mistrzostwach, o mistrzostwo danego kraju, czy chociażby o zostanie Rajdowym Mistrzem Europy w cyklu ERC.

Samochody tej klasy rywalizują także z powodzeniem w Rajdowych Mistrzostwach Świata (WRC), gdzie stanowią drugą kategorię w hierarchii klas samochodów, zaraz za fabrycznymi autami z najwyższej klasy Rally1.

To właśnie na pokładzie tych rajdowych konstrukcji Rally2, możemy obecnie oglądać polskie załogi rywalizujące o najwyższe laury na arenie międzynarodowej m.in. w WRC2.

Rajdówki Rally 2 charakteryzuje się tym, że do ich napędu służą 1.6-litrowe, turbodoładowane silniki o mocy ok. 300 KM, wyposażone w 5-stopniowe, sekwencyjne skrzynie biegów oraz posiadające napęd na wszystkie cztery koła.

W tej kategorii samochodów możemy podziwiać m.in. Škodę Fabię, Forda Fiestę, Hyundaia i20 czy Citroena C3 w specyfikacji Rally2 oraz konstrukcje zbudowane zgodnie z wytycznymi przestarzałej już klasy R5.

/ Valvoline. Rajd Małopolski / Materiały prasowe

Rally3 - to stosunkowo świeża klasa w rajdach samochodowych. W domyśle stworzona, by wypełnić lukę między czteronapędowymi samochodami Rally2 a napędzanymi na jedną oś - Rally4, zastępując jednocześnie dawną grupę N, w której startowały samochody seryjne.

Samochody w Rally3 posiadają napęd na cztery koła, z turbodoładowanymi silnikami o mocy ok. 210 KM, a poza dodatkowym skrzydłem z tyłu, karoserie tych samochodów pozostają w pełni seryjne.

Dotychczas jedynym homologowanym samochodem w tej kategorii był Ford Fiesta Rally3, lecz niedawny debiut na odcinkach Renault Clio Rally3, co daje nadzieję na wzrost zainteresowania tą klasą ze strony nowych producentów.

Rally4 - to kontynuacja nurtu popularnych swego czasu rajdówek klasy R2. Samochody w klasie Rally4 uzyskują moc ok. 210 KM i, konstrukcyjnie są bardzo zbliżone do aut z kategorii Rally3, z tą różnicą, że nie mają one napędu na cztery koła i tylnego skrzydła, natomiast tak jak w wyżej wymienionych klasach - skrzynia biegów jest już sekwencyjna.

W tej klasie oprócz najnowszych konstrukcji takich jak Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4 czy Opel Corsa Rally4 możemy zobaczyć także starsze auta kategorii R2 - Peugeota 208 poprzedniej generacji, Fordy Fiesta czy Citroeny DS3 klasy R3.

NAT - to klasa samochodów występująca w regionalnych mistrzostwach, do której zaliczają się samochody, będące wcześniej dopuszczone do startów, lecz nie odnalazły swojego miejsca w obecnym podziale na klasy.

Do startów w tej kategorii są samochody produkcyjne, czyli auta, które są seryjnymi wersjami sportowych modeli, mające ściśle określony zakres modyfikacji.

Przykładami takich aut są wypierane obecnie z tras rajdowych, Subaru Impreza oraz Mitsubishi Lancer.

Oprócz tego, w tej klasie ścigają się też zawodnicy dysponujący samochodami typu Proto, czyli konstrukcjami opartymi właśnie na podzespołach wyżej wymienionych sedanów, lecz "zapakowane" w nadwoziu bardziej współczesnych samochodów rajdowych m. in. Ford Fiesta, czy Citroen C3.

Auta tego typu - mimo, że z wyglądu przypominają samochody kategorii R5 czy Rally2, to siłą rzeczy pozostają znacznie mniej zaawansowane technicznie, co przekłada się także na rezultaty uzyskiwane na odcinkach specjalnych.

Do tej kategorii rajdówek należą też auta RGT, czyli sportowe coupe napędzane na tylną oś - pokroju Porsche 911 GT3, czy Astona Martina Vantage.

/ Valvoline. Rajd Małopolski / Materiały prasowe

HR - to oddzielna klasa stworzona dla samochodów z utraconą już homologacją, tzw. historyczna.

Warunkiem dopuszczenia do startu w rajdzie jest wyposażenie auta we wszystkie obecne elementy z zakresu bezpieczeństwa wymagane przez aktualny załącznik J regulaminu FIA.

Pojazdy te muszą być zbudowane zgodnie z homologacją i przepisami z lat, w których startowały, więc jest to dobra okazja dla zawodników dysponującymi nieco starszymi samochodami.

Tutaj kibice mogą oglądać szeroki przekrój samochodów z różnych grup - od klasycznych Mitsubishi Lancerów Evo, aż po kultowe już Fiaty Cinquecento Sporting.

RallyN - jedna z młodszych klas w RSMP, od sezonu 2022 w zawodach mogą startować także samochody zbudowane według nowych przepisów krajowych, zakładających minimalne przeróbki i niskie koszty budowy samochodów, co stanowi współczesną odpowiedź na założenia rajdowej grupy N.

Dzięki swoim założeniom, klasa ta oferuje także bardzo wyrównaną rywalizację w swoich kategoriach, a gdy za kierownicą zasiądzie dobry zawodnik to także i wysoka pozycja w klasyfikacji generalnej nie będzie szczególnym zaskoczeniem.

Natomiast jeżeli mowa o MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, podział na klasy odbywa się na podstawie daty uzyskania homologacji rajdowej przez dane auto. Kategorie w HRSMP są zgodne z klasyfikacją, ustanowioną przez FIA i prezentują się następująco:

FIA 1 - auta homologowane w latach 1931-69

FIA 2 - auta homologowane w latach 1970-75

FIA 3 - auta homologowane w latach 1976-81

FIA 4 - auta homologowane w latach 1982-90

FIA 5 - auta homologowane w latach 1991-96

/ Materiały prasowe

Dodatkowo, kierowcy, których rajdówki nie spełniają wymogów homologacyjnych, utworzono dodatkowe kategorie: Historic Open 2WD dla samochodów napędzanych na jedną oś oraz Historic Open 4WD z samochodami, z napędem na cztery koła.

Rajdowych Mistrzostwach Południa, o tytuł w klasyfikacji generalnej można walczyć wyłącznie samochodami z napędem na jedną oś, więc tutaj możemy zaobserwować sporo rajdówek kategorii Rally4 oraz stosunkowo nowopowstałej grupy aut RallyN.

W tym cyklu jest także klasa dla zawodników w samochodach z napędem na wszystkie cztery koła, lecz są oni klasyfikowani wyłącznie w ramach tej kategorii aut, więc obecność konstrukcji pokroju Volkswagena Polo GTI R5 czy Forda Fiesty Proto nie powinna stanowić dla nikogo nadmiernego zaskoczenia.