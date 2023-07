Valvoline Rajd Małopolski jest wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu każdego fana motosportów. Organizowany na terenie powiatu suskiego i powiatu wadowickiego rajd przebiega przez malownicze miejscowości podgórskie, które przez kilka dni zapewniają rajdowe emocje i atrakcje dla całej rodziny. Trzecia edycja rajdu rozegrana zostanie w dniach 6-8 lipca.

/ rajdmalopolski.pl / Materiały prasowe

Po dwóch szutrowych rundach, Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski wracają na asfalt i do Małopolski, gdzie w dniach 6-8 lipca odbędą się najbliższe zawody - Valvoline Rajd Małopolski. Debiutująca w kalendarzu RSMP impreza to pierwsza od 15 lat runda krajowego czempionatu w tym regionie. Jej uczestników czeka blisko 120 km ścigania na 11 odcinkach specjalnych.

Valvoline Rajd Małopolski zadebiutował na rajdowej mapie w roku 2021, jako runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska oraz Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska. Rok później dołączył również do cyklu Rajdowych Mistrzostw Południa i jako kandydat do RSMP zebrał dużo pozytywnych opinii. Do zawodów co rok zgłaszało się po około 100 załóg.

Tegoroczna edycja, już w mistrzostwach Polski, ponownie będzie mieć bazę w Makowie Podhalańskim. Organizatorzy poszerzają jednak teren, szykując wiele imprez towarzyszących. Szykowane są na przykład specjalne strefy kibica, do których kursować będą darmowe busy. Wszystko po to, by ułatwić fanom śledzenie tego wielkiego widowiska.

Valvoline Rajd Małopolski: Program imprezy

Czwartek: Wadowice

W czwartkowe popołudnie (w godzinach 15:00 - 19:00) na wadowickim Rynku odbędzie się ceremonia otwarcia Valvoline Rajdu Małopolski. Będzie to pierwsza okazja, by poczuć zapach rajdowej benzyny i powoli zmieniać tryb swojej wycieczki na bardziej rajdową.

Piątek: Maków Podhalański

We wczesnych godzinach popołudniowych warto kierować się już w okolice estrady Makowianka i budynku OSP Maków Podhalański. W tym miejscu odbędzie się uroczysta ceremonia startu Valvoline Rajdu Małopolski, po której rozegrany zostanie widowiskowy odcinek specjalny po ulicach Makowa Podhalańskiego.

Jego start zaplanowano również w bezpośrednim sąsiedztwie estrady Makowianka, wokół której rozłożone zostaną namioty z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Na piątek (07.07.2023) zaplanowano pięć odcinków specjalnych: trzy przejazdy najdłuższej w rajdzie próby Zawoja (OS 1, 2 i 4, długość 14,10 km; godziny startów: 15:20, 17:30 oraz 20:50) i dwa przejazdy próby LURKA Maków Podhalański (OS 3 i 5, długość 4,76 km; godz. 18:40 oraz 21:23).

Sobota: Wsiadaj w busa i oglądaj rajd!

W sobotę organizatorzy przygotowali dwa odcinki specjalne w trzech pętlach. OS 6/8/10 to zupełnie nowa próba BTH Mucharz, rozpoczynająca się techniczną i wąską partią, która po około 4 kilometrach przechodzi w nieco szerszą i szybką, widokową drogę wokół Jeziora Mucharskiego. Końcówka to powrót do typowej dla rajdu charakterystyki wąskiej, niewidocznej trasy.

Jej długość to 12 kilometrów, a starty przejazdów zaplanowano na godziny 8:50, 11:50 oraz 14:50.

OS 7/9/11 to próba Stryszów, której ostatni przejazd zostanie rozegrany jako dodatkowo punktowany RMF FM Power Stage Stryszów. Odcinek znany z poprzedniej edycji, jednak wydłużony do ponad 10 kilometrów. Nowy fragment z pewnością dostarczy wielu emocji.

Zobacz również: 117 zgłoszeń do Valvoline Rajdu Małopolski 2023

Jakie samochody pojawią się na Valvoline Rajd Małopolski?

Na rajdowe emocje wpływają nie tylko zawodnicy, ale też samochody na odcinkach specjalnych. Wiemy, jakiej klasy rajdówki zobaczymy w tej edycji Valvoline Rajdu Małopolski 2023.

Rally2 - to najwyższa klasa samochodów rajdowych dopuszczonych do mistrzostw regionalnych, krajowych i o tytuł Rajdowego Mistrza Europy w cyklu ERC. Na pokładach tych samochodów startują polskie załogi m.in. w WRC2. W tej kategorii samochodów możemy podziwiać m.in. Škodę Fabię, Forda Fiestę, Hyundaia i20 czy Citroena C3 w specyfikacji Rally2 oraz konstrukcje zbudowane zgodnie z wytycznymi przestarzałej już klasy R5.

Rally3 - to stosunkowo świeża klasa rajdów samochodowych. Posiadają napęc na cztery koła z turbodoładowanymi silnikami o mocy ok. 210 km. Poza dodatkowym skrzydłem z tyłu, karoserie samochodów pozostają w pełni seryjne.

Rally4 - samochody w klasie Rally4 uzyskują moc ok. 210 KM i, konstrukcyjnie są bardzo zbliżone do aut z kategorii Rally3. Nie mają jednak napędu na cztery koła i tylnego skrzydła. W tej klasie oprócz najnowszych konstrukcji takich jak Peugeot 208 Rally4, Ford Fiesta Rally4 czy Opel Corsa Rally4 możemy zobaczyć także starsze auta kategorii R2 - Peugeota 208 poprzedniej generacji, Fordy Fiesta czy Citroeny DS3 klasy R3.

NAT - to klasa samochodów występująca w regionalnych mistrzostwach. Do startów w tej kategorii są samochody produkcyjne, czyli auta, które są seryjnymi wersjami sportowych modeli, mające ściśle określony zakres modyfikacji. Przykładami takich aut są wypierane obecnie z tras rajdowych, Subaru Impreza oraz Mitsubishi Lancer. Do tej kategorii rajdówek należą też auta RGT, czyli sportowe coupe napędzane na tylną oś - pokroju Porsche 911 GT3, czy Astona Martina Vantage.

HR - to oddzielna klasa stworzona dla samochodów z utraconą już homologacją, tzw. historyczna. Warunkiem dopuszczenia do startu w rajdzie jest wyposażenie auta we wszystkie obecne elementy z zakresu bezpieczeństwa wymagane przez aktualny załącznik J regulaminu FIA.

RallyN - jedna z młodszych klas w RSMP, od sezonu 2022 w zawodach mogą startować także samochody zbudowane według nowych przepisów krajowych, zakładających minimalne przeróbki i niskie koszty budowy samochodów.

Natomiast jeżeli mowa o MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, podział na klasy odbywa się na podstawie daty uzyskania homologacji rajdowej przez dane auto.

Dodatkowo, kierowcy, których rajdówki nie spełniają w pełni wymogów homologacyjnych, utworzono dodatkowe kategorie: Historic Open 2WD dla samochodów napędzanych na jedną oś oraz Historic Open 4WD z samochodami, z napędem na cztery koła.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie Valvoline Rajdu Małopolski i w mediach społecznościowych.