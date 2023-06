Po 15 latach do Małopolski wracają Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski! A to za sprawą Valvoline Rajdu Małopolski. Impreza odbędzie się w dniach od 6 do 8 lipca w okolicach Makowa Podhalańskiego. Trzy dni wcześniej odbędą się testy.

/ rajdmalopolski.pl / W dniach 3 lipca (poniedziałek) i 4 lipca (wtorek) zorganizowane zostaną testy przed Valvoline Rajdem Małopolski 2023. Próby odbędą się na dwóch odcinkach specjalnych: OT Skawinki (2,8 km) oraz OT Brody (3,7 km). Są one oddalone niespełna 30 kilometrów od bazy rajdu. Główna impreza - Valvoline Rajd Małopolski - startuje w czwartek 6 lipca 2023. Valvoline Rajd Małopolski rozegrany zostanie w ramach czterech lig: Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Rajdowych Mistrzostw Południa oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. TRASA RAJDU>>> Motorsport ma w Małopolsce długą tradycję Motorsport ma w Małopolsce wielu wiernych fanów i oddanych kibiców. To stąd pochodzi wielu utalentowanych i zasłużonych dla polskich rajdów sportowców jak Janusz Kulig, Robert Kubica, Jan i Michał Kościuszko czy Szymon Gospodarczyk. Powyższą miłość i oddanie dla rajdów w tym regionie potwierdziły dwie ostatnie edycje Valvoline Rajdu Małopolski, które przy swoich trasach zgromadziły rzesze spragnionych sportowych emocji kibiców. Tradycja tego wyjątkowego sportu samochodowego jest obecna w Małopolsce już od ponad 100 lat, kiedy to rajdy samochodowe miały zupełnie inny charakter niż obecnie. Region ten stał się w swoim czasie kolebką rajdów samochodowych, organizując najbardziej prestiżowy rajd samochodowy w naszym kraju - Rajd Polski. Jego pierwsza edycja na ziemiach Małopolski miała miejsce w 1959 roku, jeszcze jako "19. Międzynarodowy Rajd Samochodowy", by później nieprzerwanie do 1974 roku przyciągać polską, ale także europejską czołówkę rajdowych załóg, a w roku 1973 być częścią kalendarza pierwszego sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC). Rajd Polski wrócił w latach 1998-1999 na podkrakowskie tereny, jako runda Rajdowych Mistrzostw Europy (ERC). Wtedy o najwyższe laury walczyli m.in. Robert Gryczyński, Leszek Kuzaj oraz Krzysztof Hołowczyc. By kontynuować tradycję, w czasie gdy Rajd Polski był organizowany poza Małopolską, region ten miał także inną, "swoją" rajdową imprezę - Rajd Krakowski. Od pierwszej edycji rajdu, rozegranej w 1976 roku aż do ostatniej w 2010 roku, bazy rajdu mieściły się w miejscowościach takich jak Kraków, Łapanów czy Myślenice. Natomiast ostatnia edycja, która zaliczana była do cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski miała miejsce w 2008 roku i zwyciężył w niej duet Bryan Bouffier i Xavier Panseri. Warto wspomnieć także o stosunkowo młodym rajdzie, a mianowicie o Rajdzie Wawelskim, znanym później jako Subaru Poland Rally, którego bazą był Kraków i każda z czterech edycji zaliczana była do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W pierwszej edycji rajdu w 2005 roku, jako samochód funkcyjny mogliśmy oglądać załogę Robert Kubica i Mikołaj Sokół, którzy przemierzali trasy Rajdu Wawelskiego za kierownicą Subaru Imprezy STi grupy N. Zobacz również: Valvoline Rajd Małopolski 2023. Rywalizacja najlepszych kierowców w kraju

