To będzie nie lada wyzwanie dla kierowców i gratka dla miłośników sportów samochodowych. Od 6 do 8 lipca odbędzie się Valvoline Rajd Małopolski. Zaplanowano 11 odcinków specjalnych po krętych, ale pięknych trasach regionu. W sumie to 120 km ścigania.

W aucie Kacper Wróblewski / Materiały promocyjne Po dwóch szutrowych rundach Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski wracają na asfalt i do Małopolski. Tu w dniach 6-8 lipca odbędzie się Valvoline Rajd Małopolski. Debiutująca w kalendarzu RSMP impreza to pierwsza od 15 lat runda krajowego czempionatu w tym regionie. W lipcu mamy upragniony Rajd Małopolski. Mówię upragniony, ponieważ dawno w tych okolicach nie było rundy Mistrzostw Polski - mówi Kacper Wróblewski polski kierowca rajdowy. To są klasyczne odcinki. Kacper Wróblewski / Materiały promocyjne W rozmowie z dziennikarzem RMF FM przyznaje, że w ubiegłym roku startował za kierownicą samochodu funkcyjnego. Pomagałem organizatorom przygotowaniach, sprawdzałem bezpieczeństwo. Mam już jakieś doświadczenie z odcinkami - dodaje z uśmiechem. Valvoline Rajd Małopolski to wąskie, kręte drogi. Dosyć charakterystyczne są te odcinki. Jest bardzo wąsko, bardzo kręto. Większość dróg praktycznie nieużywanych, na co dzień tylko przez lokalnych mieszkańców - mówi Kacper Wróblewski. I dodaje: Mamy oczywiście góry. Fajnie, jak się wjeżdża do góry, trochę wolniej, ale później trzeba z tej góry zjechać. A jest wąsko - opowiada. Dodatkowa trudność to - jak zaznacza Kacper Wróblewski - asfalt. Małopolska słynie z tego, że mamy bardzo śliskie asfalty, które jak popada, to są jeszcze bardziej śliskie. Jest bardzo dużo smoły, co utrudnia nam rywalizację - przyznaje. Z drugiej jednak strony, daje to wyścigom kolorytu. Każdy ma trudniej i coś się dzieje na tym rajdzie. Jest jakaś akcja, trzeba naprawdę myśleć, dobierać dobrze opony - podkreśla Kacper Wróblewski. / Materiały promocyjne Valvoline Rajd Małopolski - przypominamy - startuje w czwartek 6 lipca 2023. Valvoline Rajd Małopolski rozegrany zostanie w ramach czterech lig: Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Rajdowych Mistrzostw Południa oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Motorsport ma w Małopolsce długą tradycję Motorsport ma w Małopolsce wielu wiernych fanów i oddanych kibiców. To stąd pochodzi wielu utalentowanych i zasłużonych dla polskich rajdów sportowców jak Janusz Kulig, Robert Kubica, Jan i Michał Kościuszko czy Szymon Gospodarczyk. Powyższą miłość i oddanie dla rajdów w tym regionie potwierdziły dwie ostatnie edycje Valvoline Rajdu Małopolski, które przy swoich trasach zgromadziły rzesze spragnionych sportowych emocji kibiców. Tradycja tego wyjątkowego sportu samochodowego jest obecna w Małopolsce już od ponad 100 lat, kiedy to rajdy samochodowe miały zupełnie inny charakter niż obecnie.