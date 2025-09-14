Wydaje mi się, że między nimi rozgra się walka o tytuł najlepszego zawodnika finału - dodaje Szewczyk.

Pierwszy podrzut piłki w Riga Arenie punktualnie o 20:00.

Czy Grecy otrząsną się po porażce w półfinale?

Wcześniej, bo o 16:00 w hali w stolicy Łotwy mecz o brązowy medal. Grecja zagra z Finlandią. Zespół z Hellady ma już na swoim koncie medale Eurobasketu, w tym złoty wywalczony w 2005 i 1987 roku. Dla Finów nawet zakończenie mistrzostw na 4. miejscu będzie najlepszym wynikiem w historii.

Finlandia może w tym meczu zagrać podobnie do Grecji. Będą starali się grać bardzo szybko do przodu. W jednej i drugiej drużynie są dziury w obronie. Bardzo ciekawe będzie na pewno starcie gwiazd obu zespołów czyli Markkanen z Giannisem Antetokounmpo. Według mnie Grecy po tak sromotnej porażce w półfinale z Turcją będą żądni zwycięstwa i nie wypuszczą z rąk tej możliwości. Na pewno jednak młodość i finezja Finów będzie im w tym bardzo przeszkadzać - wyjaśnia Szymon Szewczyk.

Mecze o medale Eurobasketu zapowiadają się więc bardzo ciekawie.