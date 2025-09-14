W niedzielę o godz. 20 rusza wielki finał mistrzostw Europy koszykarzy. W walce o złoto Eurobasketu zmierzą się dwie niepokonane na tym turnieju drużyny. Aktualni mistrzowie świata Niemcy i Turcja, która w ćwierćfinale pokonała reprezentację Polski. "To spotkanie od samego początku będzie elektryzować, a oba zespoły będą chciały od razu narzucić swoje tempo" - przyznaje Szymon Szewczyk, były reprezentant Polski w koszykówce, z którym przed medalowymi spotkaniami Eurobasketu rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
W niedzielnym finale koszykarskich mistrzostw Europy zmierzą się dwie ofensywnie grające drużyny. Niemcy w tym turnieju rzucają ponad 100 punktów na mecz. Turcy zaś ponad 90. Na korzyść zespołu znad Bosforu przemawia jednak gra w obronie - uważa był reprezentant Polski Szymon Szewczyk.
Turcy są naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną drużyną jeżeli chodzi o obronę. Nie odpuszczają. Wiedzą doskonale jak wyeliminować danego zawodnika, a do tego widać u nich bardzo duże zaangażowanie. Pytanie, czy wystarczy im sił, żeby zatrzymać kontrataki Niemców, którzy są najlepsi pod względem zdobywania punktów ze strat, a pod względem zdobywania punktów z szybkiego ataku są w samej czołówce - przyznaje Szewczyk.