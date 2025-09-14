W niedzielę o godz. 20 rusza wielki finał mistrzostw Europy koszykarzy. W walce o złoto Eurobasketu zmierzą się dwie niepokonane na tym turnieju drużyny. Aktualni mistrzowie świata Niemcy i Turcja, która w ćwierćfinale pokonała reprezentację Polski. "To spotkanie od samego początku będzie elektryzować, a oba zespoły będą chciały od razu narzucić swoje tempo" - przyznaje Szymon Szewczyk, były reprezentant Polski w koszykówce, z którym przed medalowymi spotkaniami Eurobasketu rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

W niedzielnym finale koszykarskich mistrzostw Europy zmierzą się dwie ofensywnie grające drużyny. Niemcy w tym turnieju rzucają ponad 100 punktów na mecz. Turcy zaś ponad 90. Na korzyść zespołu znad Bosforu przemawia jednak gra w obronie - uważa był reprezentant Polski Szymon Szewczyk.

Turcy są naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną drużyną jeżeli chodzi o obronę. Nie odpuszczają. Wiedzą doskonale jak wyeliminować danego zawodnika, a do tego widać u nich bardzo duże zaangażowanie. Pytanie, czy wystarczy im sił, żeby zatrzymać kontrataki Niemców, którzy są najlepsi pod względem zdobywania punktów ze strat, a pod względem zdobywania punktów z szybkiego ataku są w samej czołówce - przyznaje Szewczyk.

Niemcy to aktualni mistrzowie świata. Turcy na medal Eurobasketu czkają zaś od 24 lat. Krążek srebrny mają już zapewniony, ale jak zapowiedział zaraz po meczu półfinałowym z Grecją trener tureckiej reprezentacji Ergin Ataman, jego zespół chce sięgnąć po tytuł.

Będzie to starcie dwóch niesamowitych drużyn, które mają gwiazdy w swoich składach, w tym gwiazdy NBA. A kto wygra? Naprawdę ciężko jest przepowiedzieć. Jedna i druga drużyna może wygrać nawet 20 punktami. Dużo zależy na pewno od tego jak będą oba zespoły trafiać z dystansu - podkreśla Szymon Szewczyk.

Finał Eurobaksetu - stracie gwiazd NBA

W finałowym starciu Niemców z Turkami sporo będzie też zależało od liderów obu zespołów, czyli największych gwiazd tych drużyn. W kadrze naszych zachodnich sąsiadów to zdecydowanie grający w NBA Dennis Schröder. Urodzony w Brunszwiku koszykarz zdobywa średnio ponad 20 punktów na mecz w tym turnieju i chociaż więcej rzucił dla Niemców na Eurobaskecie jak na razie Franz Wagner, to właśnie Schröder ma największy wpływ na grę mistrzów świata.

Na początku każdej akcji kozłuje sobie spokojnie i obserwuje, co dzieje się na boisku, ale ma niesamowite przyspieszenie na koźle - mówi Szewczyk.   

Liderem tureckiej ekipy jest zaś Alperen Sengun. Gracz NBA rzucił na tym turnieju dla swojej ekipy już 166 punktów. Ma jednak zupełnie inne atuty niż Dennis Schröder.

Wydaje mi się, że między nimi rozgra się walka o tytuł najlepszego zawodnika finału - dodaje Szewczyk.

Pierwszy podrzut piłki w Riga Arenie punktualnie o 20:00.

Czy Grecy otrząsną się po porażce w półfinale?

Wcześniej, bo o 16:00 w hali w stolicy Łotwy mecz o brązowy medal. Grecja zagra z Finlandią. Zespół z Hellady ma już na swoim koncie medale Eurobasketu, w tym złoty wywalczony w 2005 i 1987 roku. Dla Finów nawet zakończenie mistrzostw na 4. miejscu będzie najlepszym wynikiem w historii.

Finlandia może w tym meczu zagrać podobnie do Grecji. Będą starali się grać bardzo szybko do przodu. W jednej i drugiej drużynie są dziury w obronie. Bardzo ciekawe będzie na pewno starcie gwiazd obu zespołów czyli Markkanen z Giannisem Antetokounmpo. Według mnie Grecy po tak sromotnej porażce w półfinale z Turcją będą żądni zwycięstwa i nie wypuszczą z rąk tej możliwości. Na pewno jednak młodość i finezja Finów będzie im w tym bardzo przeszkadzać - wyjaśnia Szymon Szewczyk.

Mecze o medale Eurobasketu zapowiadają się więc bardzo ciekawie.

