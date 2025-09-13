W sobotę doszło do poważnego incydentu w rosyjskiej Baszkirii. Rafineria ropy naftowej w Ufie, stolicy regionu położonej na pograniczu Europy i Azji, została zaatakowana przez drony. W wyniku uderzenia w zakład wybuchł pożar. Miasto Ufa jest położone ok. 1400 km od granic Ukrainy.
Według informacji przekazanych przez gubernatora Baszkirii, Radija Chabirowa, atak został przeprowadzony przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.
"Dziś (rafineria) Basznieft była celem terrorystycznego ataku przeprowadzonego za pomocą aparatu latającego przypominającego drona" - napisał gubernator w komunikatorze Telegram. Dodał również, że w wyniku zdarzenia nikt nie zginął, a ogień został szybko opanowany przez odpowiednie służby.