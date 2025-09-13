Chabirow podkreślił, że zniszczenia w części produkcyjnej zakładów są niewielkie, jednak sam fakt ataku na strategiczny obiekt przemysłowy wywołał niepokój w regionie. "Służby są w trakcie gaszenia pożaru" - zapewnił gubernator, informując jednocześnie, że drugi dron został zestrzelony, zanim zdążył osiągnąć swój cel.

W sieci pojawiły się niezweryfikowane nagrania, na których widać moment uderzenia drona w infrastrukturę przemysłową przypominającą rafinerię. Po trafieniu w cel doszło do potężnej eksplozji i pojawiła się kula ognia.

Rafineria Basznieft to jeden z kluczowych zakładów przemysłu naftowego w tym regionie Rosji. Miasto Ufa, gdzie doszło do incydentu, znajduje się około 1400 kilometrów od granic Ukrainy.