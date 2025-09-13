​Polskie służby wojskowe w sobotę podjęły działania prewencyjne w związku z zagrożeniem uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z Polską. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest na bieżąco informowany o sytuacji i apeluje o zaufanie do komunikatów Wojska Polskiego.

Karol Nawrocki / Radek Pietruszka / PAP

Prewencyjne działania w polskiej przestrzeni powietrznej

W sobotnie popołudnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operacji wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Decyzja ta była odpowiedzią na wzmożone zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które pojawiło się w związku z sytuacją w regionach Ukrainy przylegających do polskiej granicy.

Działania rozpoczęły się po godzinie 16:30 i trwały do późnych godzin wieczornych. Jak przekazali przedstawiciele wojska, operacja miała charakter prewencyjny i była podyktowana troską o bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej przed potencjalnym naruszeniem.

Prezydent monitoruje sytuację

Prezydent RP Karol Nawrocki odniósł się do wydarzeń za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie na portalu X zapewnił, że jest na bieżąco informowany o wszystkich działaniach związanych z monitorowaniem przestrzeni powietrznej. Podkreślił również znaczenie jedności sojuszniczej w obliczu zagrożeń oraz zaapelował do społeczeństwa, by polegało na oficjalnych komunikatach Wojska Polskiego i służb państwowych.

Jestem na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej. Jedność sojusznicza w działaniu. Zawsze proszę polegać na komunikatach Wojska Polskiego i polskich służb - napisał prezydent.

