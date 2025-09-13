​Polskie służby wojskowe w sobotę podjęły działania prewencyjne w związku z zagrożeniem uderzeniami dronów w regionach Ukrainy graniczących z Polską. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest na bieżąco informowany o sytuacji i apeluje o zaufanie do komunikatów Wojska Polskiego.

Prewencyjne działania w polskiej przestrzeni powietrznej

W sobotnie popołudnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operacji wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Decyzja ta była odpowiedzią na wzmożone zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych (BSP), które pojawiło się w związku z sytuacją w regionach Ukrainy przylegających do polskiej granicy.

Działania rozpoczęły się po godzinie 16:30 i trwały do późnych godzin wieczornych. Jak przekazali przedstawiciele wojska, operacja miała charakter prewencyjny i była podyktowana troską o bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej przed potencjalnym naruszeniem.

Prezydent monitoruje sytuację

Prezydent RP Karol Nawrocki odniósł się do wydarzeń za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim wpisie na portalu X zapewnił, że jest na bieżąco informowany o wszystkich działaniach związanych z monitorowaniem przestrzeni powietrznej. Podkreślił również znaczenie jedności sojuszniczej w obliczu zagrożeń oraz zaapelował do społeczeństwa, by polegało na oficjalnych komunikatach Wojska Polskiego i służb państwowych.

Jestem na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej. Jedność sojusznicza w działaniu. Zawsze proszę polegać na komunikatach Wojska Polskiego i polskich służb - napisał prezydent.

Współpraca sojusznicza i bezpieczeństwo narodowe

W obliczu narastających napięć na wschodniej granicy Polski, współpraca z sojusznikami oraz szybka reakcja polskich służb stają się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Działania wojska mają na celu nie tylko ochronę terytorium, ale także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.

Wojsko Polskie regularnie monitoruje przestrzeń powietrzną, a w sytuacjach podwyższonego ryzyka podejmuje odpowiednie środki prewencyjne. Władze apelują, by wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa czerpać wyłącznie z oficjalnych źródeł, co pozwala uniknąć dezinformacji i niepotrzebnej paniki.

Władze podkreślają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszelkie działania podejmowane są z myślą o bezpieczeństwie obywateli. Prezydent i przedstawiciele wojska apelują o zachowanie spokoju i śledzenie oficjalnych komunikatów, które są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat bieżącej sytuacji.

