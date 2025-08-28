Skamieniałości niezwykle kolczastego dinozaura – to najnowsze odkrycie paleontologiczne z Maroka. Ten prehistoryczny opancerzony gad opisywany jest jako "punk rockowiec" swoich czasów.

Tak wyglądał kolczasty fenomen sprzed 165 milionów lat / Foto: Matthew Dempsey/Mat. prasowy /

Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie opisali właśnie nowy gatunek dinozaura, nazwany Spicomellus afer. Ten opancerzony roślinożerca żył około 165 milionów lat temu, w okresie jury, i jest najstarszym znanym przedstawicielem ankylozaurów - grupy słynącej z masywnych pancerzy i charakterystycznych ogonów zakończonych maczugą.

To, co wyróżnia Spicomellusa na tle innych dinozaurów, to jego spektakularne uzbrojenie. Zwierzę miało metrowe kolce sterczące z szyi, a całe ciało pokryte było dziwacznymi wypustkami i kostnym kołnierzem.

To jeden z najdziwniejszych dinozaurów, jakie kiedykolwiek odkryto - podkreśla profesor Richard Butler z Uniwersytetu w Birmingham, współprowadzący badania.

"Punk rockowiec" z epoki dinozaurów

Niecodzienny wygląd Spicomellusa skłonił naukowców do porównań z subkulturą punk rockową z lat 70. XX wieku. Był to punk rocker swoich czasów - żartuje profesor Butler w rozmowie z BBC News.

Współprowadząca projekt, prof. Susannah Maidment z Muzeum Historii Naturalnej, zwraca uwagę na jeszcze jeden, unikalny aspekt budowy Spicomellusa: Zaskakujące jest to, iż kolce były bezpośrednio zrośnięte z kością. Nie widzimy czegoś takiego u żadnego innego zwierzęcia, żyjącego czy wymarłego.

Odkrycie Spicomellusa sprawiło, że naukowcy muszą zrewidować swoje poglądy na temat ewolucji opancerzonych dinozaurów. Dotychczas uważano, że ankylozaury zaczynały od prostych, niewielkich płytek na grzbiecie, które z czasem - w odpowiedzi na pojawienie się drapieżników takich jak Tyranozaur - stawały się coraz większe i bardziej rozległe. Tymczasem Spicomellus pokazuje, że już w jurze pancerz mógł być niezwykle skomplikowany i efektowny.

Profesor Maidment sugeruje, że początkowo kolce mogły pełnić funkcje związane z prezentacją, a dopiero później, w okresie kredy, gdy pojawiły się gigantyczne drapieżniki, stały się ważnym elementem obronnym.

"Punk rockowiec" z epoki dinozaurów

Spicomellus afer to pierwszy ankylozaur znaleziony na kontynencie afrykańskim - konkretnie na terenie Maroka. Do tej pory większość znanych przedstawicieli tej grupy pochodziła z Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Chociaż naukowcy nie dysponują kompletnym szkieletem, szacują, że Spicomellus mierzył około czterech metrów długości i jednego metra wysokości, ważąc przy tym nawet dwie tony.