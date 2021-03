Prezydent Andrzej Duda odznaczył Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kapitan drużyny narodowej i piłkarz Bayernu Monachium został doceniony za wybitne osiągnięcia sportowe i promowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Robert Lewandowski w meczu z VfB Stuttgart / LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL / PAP/EPA

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Lewandowski w koszulce z orzełkiem na piersi zadebiutował w 2008 roku. Łącznie wystąpił w niej jak na razie 116 razy i zdobył 63 gole, co w obu przypadkach jest rekordem w przypadku reprezentacji Polski. W 2016 roku dotarł z drużyną narodową do ćwierćfinału mistrzostw Europy.



Prezydent podkreślił, że Lewandowski to piłkarz najwyższej klasy nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale także Europę i świat.



Czytałem o panu ostatnio sporo i powiedział pan, że nie liczy wywalczonych trofeów, bo w momencie ich zdobycia myśli pan już o następnych. Są jeszcze trzy odznaczenia w naszym kraju wyższe od tego, które pan otrzymał dzisiaj. Jestem przekonany, że zdobędzie pan kolejne, bo cały czas jest pan na fali wznoszącej - podkreślił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.



Chwalił kapitana reprezentacji Polski i napastnika Bayernu Monachium za systematyczną i wytrwałą pracę, którą dodał do wielkiego talentu. To nie była kariera jednego błysku - ocenił Andrzej Duda.



32-letni Lewandowski przyznał, że na razie skupia się na odnoszeniu kolejnych sukcesów.



Może za jakiś czas jak usiądę na kanapie, to pomyślę o tych zdobytych trofeach i będę mógł się tym delektować, ale na razie moja ambicja jest na tyle duża, że nie chcę spocząć na laurach - przyznał.





Wielkie sukcesy Roberta Lewandowskiego

32-letni napastnik w przeszłości występował m.in. w Lechu Poznań i Borussii Dortmund, a od 2014 roku broni barw Bayernu. To właśnie jako gracz klubu z Monachium odniósł największe dotychczasowe sukcesy. W sierpniu ubiegłego roku triumfował - jako piąty Polak w historii - w Lidze Mistrzów. W grudniu zaś wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie. Odnosił też liczne sukcesy w lidze niemieckiej.

Roberta Lewandowskiego czeka teraz zgrupowanie kadry. Polacy rozpoczną eliminacje MŚ 2022 od rywalizacji z Węgrami w Budapeszcie 25 marca. To będzie debiut Portugalczyka Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.



Wiele dyskutowano o tym, czy ze względu na niemieckie przepisy sanitarne Bayern Monachium pozwoli Lewandowskiemu na mecze kadry. Ostatecznie jednak Lewandowski będzie mógł zagrać na Wembley. W piątek wieczorem Instytut Roberta Kocha, czyli organ określający obostrzenia sanitarne, jakie obowiązują w Niemczech, zaktualizował wytyczne związane z pandemią Cocid-19. Według nowych regulacji Wielka Brytania przestała być traktowana przez Niemcy jako obszar najwyższego ryzyka.