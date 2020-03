Piotr Żyła zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu skoków narciarskich w Trondheim, zaliczanego do Pucharu Świata i cyklu Raw Air. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Dziesiąty był Kamil Stoch, który utrzymał prowadzenie w norweskim turnieju.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Kobayashi i Żyła skoczyli po 135 m. Pół metra dalej lądował trzeci w kwalifikacjach Norweg Johann Andre Forfang.

Polacy w komplecie awansowali do czwartkowych zawodów. Dziewiąty był Dawid Kubacki (127 m), dziesiąty - Stoch (129 m), 19. Aleksander Zniszczoł (129 m), 33. Maciej Kot (126 m), 35. Paweł Wąsek (123,5 m) oraz 40. Jakub Wolny (123 m).



Najdalej skoczył Niemiec Stefan Leyhe - 141 m, jednak przy lądowaniu miał upadek i został zwieziony z zeskoku na noszach.



W klasyfikacji cyklu Raw Air Stoch, który wygrał wtorkowy konkurs w Lillehammer, wyprzedza o 7,4 pkt Kobayashiego oraz o 7,6 Norwega Mariusa Lindvika.



Turniej Raw Air odbywa się na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund. Zaplanowano cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę brane są noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.



Czwartkowy konkurs w Trondheim rozpocznie się o godz. 17.