Słoweniec Anze Lanisek wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Drugie miejsce na podium zajął Karl Geiger, a trzecie Markus Eisenbichler. Spośród Polaków najlepiej poradził sobie Jakub Wolny, który zajął 23. lokatę.

Anze Lanisek odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata. / Kimmo Brandt / PAP/EPA

W pierwszej serii mieliśmy pięciu Polaków. Jako pierwszy na belce pojawił się Jakub Wolny, który skoczył 130 m. To pozwoliło naszemu zawodnikowi awansować do drugiej serii (28. miejsce). Drugim Polakiem, który wystąpił w rundzie finałowej był Piotr Żyła. Popularny "Wiewiór" po skoku na 140 m zajmował 9. pozycję.

Zawody na pierwszej serii zakończył Kamil Stoch, który skoczył 121,5 m i zajął 41. lokatę. Jego los podzielili: Aleksander Zniszczoł (42. miejsce, 125 m) i Dawid Kubacki (44. miejsce, 125,5 m). Po pierwszej serii prowadził Anze Lanisek (147 m) przed Markusem Eisenbichlerem (145) i Cene Prevcem (143 m).



Kamil Stoch / Kimmo Brandt / PAP

Utrudniona druga seria

Silne podmuchy wiatru utrudniały jednak skakanie w fińskiej Ruce - relacjonował Paweł Pawłowski, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Konkurs rozgrywany był powoli ze względu na zmienne warunki. Ich ofiarą był w drugiej serii Piotr Żyła, który skoczył zaledwie 112 metrów, do tego doszły jeszcze słabe noty sędziów. Ostatecznie skoczek zakończył konkurs na 27. miejscu.

Piotr Żyła / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Swój wynik w porównaniu do pierwszego skoku poprawił za to Jakub Wolny. Skoczek poszybował na odległość 132 metrów, co dało mu 23. lokatę.

Największy awans - aż o 19 lokat zanotował Austriak Stefan Kraft, który ostatecznie zajął siódme miejsce. O 15. pozycji poprawił się, dzięki korzystnemu wiatrowi, Niemiec Stephan Leyhe, 9. w konkursie.

Wielcy nieobecni

Do konkursu nie awansował Halvor Egner Granerud. Norweg w kwalifikacjach po skoku na 106 m, znalazł się na 58. pozycji.

W konkursie nie ma też Ryoyu Kobayashiego. Japończyk miał pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie wystartował w kwalifikacjach.

Anze Lanisek odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata. Na pozycji lidera PŚ umocnił się Karl Geiger. W klasyfikacji generalnej prowadzi jednak Karl Geiger, mając na koncie 305 pkt. Lanisek za to awansował na drugą pozycję - 252 pkt. Najlepszy z Polaków Stoch jest 13. Stoch - 77 pkt. W Pucharze Narodów prowadzą Niemcy - 711 pkt, Polska jest siódma - 133 pkt.



Za tydzień kolejne konkursy PŚ zostaną rozegrane w Wiśle.

Wyniki

1. Anze Lanisek (Słowenia) 311,9 (147,0/135,0)

2. Karl Geiger (Niemcy) 310,3 (138,0/142,5)

3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 305,2 (145,0/135,5)

4. Marius Lindvik (Norwegia) 297,5 (138,5/138,5)

5. Cene Prevc (Słowenia) 296,8 (143,0/136,0)

6. Peter Prevc (Słowenia) 288,2 (142,0/134,0)

7. Stefan Kraft (Austria) 284,0 (123,0/138,5)

8. Manuel Fettner (Austria) 281,8 (139,5/128,0)

9. Stephan Leyhe (Niemcy) 281,6 (126,0/139,5)

10. Andreas Wellinger (Niemcy) 281,5 (132,5/138,5)

...

23. Jakub Wolny (Polska) 260,1 (130,0/132,0)

27. Piotr Żyła (Polska) 236,9 (140,0/112,0)

41. Kamil Stoch (Polska) 120,4 (121,5)

42. Aleksander Zniszczoł (Polska) 120,2 (125,0)

44. Dawid Kubacki (Polska) 115,9 (125,5)



Klasyfikacja PŚ (po 4 konkursach)

1. Karl Geiger (Niemcy) 305 pkt

2. Anze Lanisek (Słowenia) 252

3. Markus Eisenbichler (Niemcy) 192

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 180

5. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 160

6. Stefan Kraft (Austria) 146

7. Cene Prevc (Słowenia) 133

8. Killian Peier (Szwajcaria) 119

9. Timi Zajc (Słowenia) 90

10. Marius Lindvik (Norwegia) 82

...

13. Kamil Stoch (POL) 77

29. Piotr Żyła (Polska) 27

33. Dawid Kubacki (Polska) 20

42. Jakub Wolny (Polska) 8

46. Andrzej Stękała (Polska) 1



Klasyfikacja Pucharu Narodów:



1. Niemcy 711 pkt

2. Słowenia 555

3. Japonia 416

4. Norwegia 404

5. Austria 374

6. Szwajcaria 161

7. Polska 133

8. Rosja 88