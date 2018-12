Zaplanowane na najbliższy weekend mecze francuskiej ekstraklasy w Nantes, Nicei i Caen zostały przełożone ze względu na "skierowanie sił porządkowych do innych celów" - poinformowała w środę Zawodowa Liga Piłkarska.

Chodzi o spotkania Nantes - Montpellier, Nice - Saint-Etienne oraz Caen - Toulouse. W komunikacie zaznaczono, że LFP w porozumieniu z władzami rozważa przesunięcie meczu w Nicei z piątku na niedzielę. Nowego terminu spotkań w Nantes i w Caen nie ogłoszono.

We Francji od tygodni trwają protesty oddolnego ruchu "żółtych kamizelek", początkowo przeciwko podwyżkom akcyzy na paliwa i wzrastającym kosztom utrzymania. Nastrojów nie uspokoiło poniedziałkowe wystąpienie telewizyjne prezydenta Emmanuela Macrona, w którym zapowiedział ustępstwa. Wielu uczestników protestów wzywa do kolejnych manifestacji w najbliższą sobotę w Paryżu.



Ponadto na sytuację wewnętrzną wpływa podniesienie przez rząd poziomu zagrożenia terrorystycznego w związku z atakiem w Strasburgu. We wtorek wieczorem w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum tego miasta mężczyzna otworzył ogień do ludzi. Według ostatniego bilansu zginęły trzy osoby, a trzynaście zostało rannych. Sprawcy dotychczas nie ujęto.



W miniony weekend rozegrano tylko cztery mecze 17. kolejki ekstraklasy. Sześć spotkań przełożono na 15-16 stycznia.