Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że gniew w kraju, w wyniku którego na ulice wyszły "żółte kamizelki", jest "głęboki i usprawiedliwiony". Skrytykował jednak "niedopuszczalną przemoc" podczas demonstracji. Obiecał przywrócić spokój "wszelkimi środkami".

Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN / POOL. MAXPPP OUT / PAP/EPA

Macron przychylił się także do kolejnego postulatu wznoszonego przez "żółte kamizelki". Powiedział, że zwrócił się do rządu o podniesienie płacy minimalnej (SMIC) o 100 euro miesięcznie od stycznia 2019 roku. Obecnie wynosi ona 1500 euro brutto.

Macron zapowiedział także redukcję podatków dla emerytów zarabiających poniżej 2 tysięcy euro (wyższe opłaty wprowadzono w tym roku), zniesienie opodatkowania nadgodzin oraz debatę o imigracji. Podkreślił natomiast, że nie przywróci podatku majątkowego, czego domagały się "żółte kamizelki".



Podatek od majątku istniał we Francji od 1981 roku, kiedy przeforsowali go socjaliści. W 1986 roku prawicowy prezydent Jacques Chiras doprowadził do jego wycofania, jednak dwa lata później danina została ponownie przywrócona przez lewicowego prezydenta Francoisa Mitteranda.

Podatek dotyczył m.in. oszczędności, inwestycji, nieruchomości i biżuterii. Przez ostatnie lata płaciły go osoby, których majątek był większy niż 800 tysięcy euro. Istniało pięć stawek - najniższa wynosiła 0,5 proc., a najwyższa 1,5 proc.

W styczniu 2018 roku zostało to zmienione - podatek obecnie dotyczy wyłącznie nieruchomości wartych więcej niż 800 tysięcy euro.

"Stan wyjątkowy ekonomiczny i społeczny"

Prezydent Francji podkreślił także, że w ciągu 18 miesięcy pracy jego rządu nie można było rozwiązać problemów, z którymi kraj boryka się od 40 lat. Zapowiedział, że chce ogłosić "stan wyjątkowy ekonomiczny i społeczny".

Zareagujemy na ekonomiczne i społeczne zapotrzebowanie mocnymi krokami, będziemy obniżać podatki szybciej i trzymać wydatki pod kontrolą - powiedział.

Zaapelował też do przedsiębiorstw, które mogą sobie na to pozwolić, by wypłaciły pracownikom premię na koniec roku.

Protesty "żółtych kamizelek" we Francji rozpoczęły się 17 listopada. Tysiące ludzi w całym kraju wychodziło na ulice. Początkowo w ruch zaangażowały się osoby niechętne wobec podwyżek podatków paliwowych. Potem jednak protestujący zaczęli głosić inne postulaty, a dla wielu stało się jasne, że demonstranci są przede wszystkim niechętni polityce Emmanuela Macrona.

W związku z protestami od 17 listopada policja zatrzymała ponad 4,5 tys. osób. Zdecydowaną większość (4100 osób) wypuszczono po 48 godzinach. Rekordową liczbę 2000 osób zatrzymano w minioną sobotę.