​Polska wygrała w Gdyni z Gruzją 3:0 (0:0) w ostatnim meczu eliminacji piłkarskich młodzieżowych (do lat 21) mistrzostw Europy. Dzięki temu zwycięstwu biało-czerwoni zajęli w grupie trzeciej drugą pozycję i zagrają w barażach.

Filip Jagiełło strzela bramkę Gruzji podczas meczu eliminacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy U-21 / Adam Warżawa / PAP

Polska - Gruzja 3:0 (0:0).



Bramki: 1:0 Filip Jagiełło (52), 2:0 Konrad Michalak (74), Dawid Kownacki (90).



Żółta kartka - Polska: Paweł Bochniewicz; Gruzja: Giorgi Kucia, Davit Samurkasowi, Beka Mikełtadze.



Czerwona kartka - Gruzja: Giorgi Kucia (30. minuta za drugą żółtą).



Sędzia: Arnold Hunter (Irlandia Północna). Widzów: 2000.



Polska: Kamil Grabara - Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Paweł Bochniewicz, Kamil Pestka - Kamil Jóźwiak (46. Filip Jagiełło), Patryk Dziczek, Szymon Żurkowski (89. Maciej Ambrosiewicz), Bartosz Kapustka (68. Konrad Michalak), Sebastian Szymański - Dawid Kownacki.



Gruzja: Luka Gugeszaszwili - Giorgi Kantaria, Andro Giorgadze, Luka Lochoszwili, Guram Giorbelidze (79. Lewan Eloszwili) - Romani Czaczua (54. Akaki Szulaja), Davit Samurkasowi, Beka Mikełtadze, Giorgi Kucia - Irakli Bugridze (41. Nika Ninua), Vato Arweładze.



Bezpośredni awans do finałowego turnieju, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku we Włoszech, wywalczą zwycięzcy dziewięciu eliminacyjnych grup, a cztery najlepsze zespoły z drugich pozycji zagrają w barażach o dwa pozostałe wolne miejsca. Wśród 12 uczestników MME znajdzie się także gospodarz imprezy.



Przed ostatnią serią spotkań prowadząca w grupie trzeciej Dania miała punkt przewagi nad Polską i nie dała odebrać sobie pierwszej lokaty. Lider pokonał bowiem w Aalborgu Wyspy Owcze 3:0. Biało-czerwoni w takim samym stosunku zwyciężyli w Gdyni Gruzję (1 września na inaugurację tych kwalifikacji triumfowali w Gori także 3:0) i zapewnili sobie grę w barażach.



Do dorobku zespołów z drugich miejsc nie były zaliczane punkty zdobyte z ostatnią drużyną i Polacy zyskali na awansie Litwy (pokonała 2:0 na wyjeździe Finlandię), kosztem Wysp Owczych, na przedostatnią pozycję. Polacy dwa razy pokonali swojego wschodniego sąsiada, natomiast z Wyspami Owczymi zanotowali dwa remisy.



W porównaniu do piątkowego zremisowanego 1:1 spotkania w Aalborgu z Danią trener Czesław Michniewicz dokonał jednej zmiany w podstawowym składzie - na prawej pomocy Konrada Michalaka zastąpił Kamil Jóźwiak.



Gruzini już wcześniej pożegnali się z marzeniami o grze w mistrzostwach Europy, ale nie zamierzali ułatwiać biało-czerwonym zadania. Na początku meczu to goście sprawiali zdecydowanie lepsze wrażenie. Bliski szczęścia, w 3. minucie po uderzeniu z dystansu oraz cztery minuty później w zamieszaniu podbramkowym, był aktywny Irakli Bugridze. Z kolei w 29. minucie po strzale Beki Mikełtadze gospodarzy do straty gola uratował słupek.



Gruzini starali się grać otwarty futbol, ale nie przebierali również w środkach. W 30. minucie przyjezdni mieli już na koncie cztery żółte kartki, a dwie z nich obejrzał Giorgi Kucia (drugą za faul na Pawle Stolarskim) i od tego momentu jego drużyna musiała sobie radzić w "10".



Liczebną przewagę Polacy wykorzystali w 52. minucie po strzale z dystansu Filipa Jagiełły, który w przerwie zastąpił Jóźwiaka. W tej sytuacji nie popisał się dobrze do tej pory spisujący się golkiper gości Luka Gugeszaszwili. Prowadzenie w 74. minucie sprytnym uderzeniem podwyższył drugi rezerwowy Michalak, a wynik w 90. minucie ustalił Dawid Kownacki - było to 10. trafienie piłkarza Sampdorii w tych eliminacjach.



(ph)