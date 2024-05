Takim nietypowym wynikiem zakończył się mecz towarzyski polskich siatkarzy z Ukraińcami w Sosnowcu. Biało-Czerwoni w setach kolejno wygrywali: 25:21, 25:21, 26:24 i 25:15. Polacy przygotowują się do Ligi Narodów oraz Igrzysk Olimpijskich. Zagrali zdecydowanie lepiej niż dzień wcześniej z Niemcami.

Mecz Polska - Ukraina / Michał Meissner / PAP

Polacy przystępowali do tego meczu w bojowych nastrojach. Dzień wcześniej w katowickim Spodku reprezentacja siatkarzy przygotowująca się do dwóch najważniejszych imprez sezonu przegrała w towarzyskim meczu z Niemcami 1:3 (23:25, 25:16, 16:25, 26:28).

Ponieważ był to mecz sparingowy, sztaby obydwu drużyn umówiły się na rozegranie minimum czterech setów.



Trenerzy dokonywali wielu zmian

Prowadzeni przez Argentyńczyka Raula Lozano, w przeszłości selekcjonera polskiej kadry, Ukraińcy w pierwszym secie na początku prowadzili, potem już zostali zmuszeni do odrabiania strat. Do końca im się to nie udało, choć w końcówce gospodarze mieli tylko punkt przewagi (21:20), ale to polscy kibice w sosnowieckiej hali mieli powody do radości.

Raul Lozano, trener Ukraińców / Michał Meissner

Po zmianie stron Ukraińcy postawili trudne warunki, długo utrzymywali niewielką przewagę. Drużyna Nikoli Grbica znów była lepsza w końcówce. Jej wygraną przypieczętował skutecznym atakiem Karol Butryn.

Szkoleniowcy obu ekip dokonywali wielu zmian, kibice mogli zobaczyć w akcji niemal wszystkich graczy. Grbic cały czas - niezależnie od wyniku - instruował swoich zawodników.

Ukraińcy byli blisko wygrania trzeciego seta. Nie wykorzystali piłki setowej, prowadząc 24:23, potem skuteczniejsi byli rywale. Po wybronieniu ataku gości decydujący punkt zdobył z kontry Bartosz Bednorz.

W dodatkowej, czwartej partii Polacy dominowali od początku (6:3, 15:7, 20:11) i wygrali do 15.

Czas na Ligę Narodów

Biało-czerwoni rywalizację w Lidze Narodów rozpoczną 22 maja meczem z USA w Antalyi.

Podczas pierwszego turnieju w Turcji zmierzą się jeszcze z Kanadą, Holandią i Słowenią.

Polska - Ukraina 4:0 (25:21, 25:21, 26:24, 25:15)

Polska: Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Karol Butryn, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba - Kuba Hawryluk (libero) oraz Marcin Komenda, Kamil Semeniuk, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Bednorz, Kamil Szymura, Sebastian Adamczyk.

Ukraina: Serhii Jewstratow, Maksym Drozd, Dmytro Janczuk, Wiktor Szapowal, Jurij Semeniuk, Jewhenij Kisiljuk - Oleksandr Boiko (libero) oraz Jarosław Pampuszko, Danyło Urywkin, Dmytro Dołgopołow, Oleksandr Nalożnyj, Mykyta Luban, Mykołą Rudnickij, Oleksandr Kowal.