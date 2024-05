Z domowej hodowli w Długomiłowicach uciekł serwal afrykański. Jak informuje serwis gminy Reńska Wieś (Opolskie) kot jest oswojony, ale płochliwy.

Serwal-uciekinier / gm. Reńska Wieś /

"Pod żadnym pozorem prosimy się jednak do niego nie zbliżać. W przypadku jego zauważenia informację o lokalizacji proszę natychmiast przekazać pod nr tel. 666 162 877" - apelują władze gminy.

Kot ma być płochliwy i charakteryzuje się założonymi "czerwonymi szelkami". To oczywiście istotna informacja w kontekście poszukiwań, chociaż trudno sobie wyobrazić, by w pobliżu biegał jakiś inny serwal - bez szelek, albo w szelkach o innym kolorze.

Serwale przypominają gepardy - chociaż oczywiście są mniejszymi kotami. Podobieństwo wynika głównie ze smukłej budowy i charakterystycznych cętek. W naturze żyje w Afryce subsaharyjskiej, ale coraz częściej pojawia się także w domowych hodowlach.

To doskonały łowca i to niemały. Dorosłe osobniki osiągają do 18 kg wagi i 100 cm wysokości w kłębie. Są też znakomitymi skoczkami, potrafiąc wybić się na wysokość 3 metrów.

Zanim więc wyniesiemy mu miseczkę mleka, lepiej zadzwonić pod podany numer telefonu.