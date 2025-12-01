Polscy koszykarze pokonali w Hadze Holandię 85:83 (22:28, 15:25, 21:17, 27:13) w 2. kolejce grupy F pierwszego etapu kwalifikacji mistrzostw świata Katar 2027. Biało-Czerwoni odnieśli drugie zwycięstwo. Kolejne mecze rozegramy w lutym i marcu z Łotwą.

Polscy koszykarze pokonali w Hadze Holandię 85:83 w eliminacjach do MŚ

Holandia: Yannick Franke 26, Keye van der Vuurst 18, Yannick Kraag 13, Nathan Kuta 8, Sander Hollanders 6, Coen Stolk 5, David N'Guessan 5, Lukas N'Guessan 0, Charlon Kloof 0, Marijn Ververs 0, Lukas Kruithof 0;

Polska: Jerrick Harding 17, Mateusz Ponitka 22, Michał Sokołowski 12, Dominik Olejniczak 8, Przemysław Żołnierewicz 7, Jakub Szumert 6, Jarosław Zyskowski 6, Szymon Zapała 4, Jakub Garbacz 2, Łukasz Kolenda 1, Kamil Łączyński 0, Tomasz Gielo 0.

W 15. pojedynku z Holendrami o punkty Biało-Czerwoni zanotowali 11. wygraną, w tym czwartą z rzędu, odnosząc sukces w niesamowitych okolicznościach i po wielkich emocjach. Prowadzili w spotkaniu w Hadze tylko dwa razy - w pierwszej (3:2) i ostatniej minucie, w sumie 83 sekundy. Wcześniej, w trzeciej kwarcie Polska przegrywała nawet 21 punktami, co oznacza, że mecz w Hadze przejdzie do historii polskiej koszykówki jako jeden z najbardziej spektakularnych "powrotów" drużyny narodowej.

Największy wkład w zwycięstwo mieli spisujący się znakomicie w decydujących momentach czwartej kwarty Przemysław Żołnierewicz i kapitan Mateusz Ponitka, który był bliski double-double - miał 22 punkty i 9 zbiórek oraz cztery asysty i pięć strat oraz Michał Sokołowski, który uzyskał ostatnie pięć punktów dla reprezentacji, mimo niepowodzeń w poprzednich akcjach.

Przebieg meczu

Polacy rozpoczęli mecz w tym samym składzie jak w Gdyni przeciw Austrii: z Jerrickiem Hardingiem, kapitanem Mateuszem Ponitką, Michałem Sokołowskim, Dominikiem Olejniczakiem i 19-letnim Jakubem Szumertem. Po rzucie naturalizowanego Amerykanina wygrywali 3:2, ale było to jedyne prowadzenie Biało-Czerwonych do ostatniej minuty spotkaniu. Gra nie układała się naszym ani w ataku, ani w obronie, gdzie na zbyt wiele pozwalali obwodowym koszykarzom rywali - znanemu z polskich parkietów Yannickowi Franke oraz występującemu w lidze tureckiej Keye van der Vuurstowi. Holandia prowadziła 10:5, 18:9 i łatwo powiększała przewagę, która w pierwszej kwarcie osiągnęła 11 punktów (28:17).

Trener Igor Milicic dokonywał wielu zmian, wprowadził na parkiet już w pierwszej kwarcie 10 zawodników, ale w żadnym zestawieniu Polacy nie mogli złapać właściwego rytmu. Mieli straty, pudłowali i zbyt mało aktywnie grali w defensywie. W połowie drugiej kwarty przegrywali już 24:39.

W trzeciej Polacy "szarpali się", a w zasadzie najbardziej czynił to waleczny jak zwykle Ponitka. Nasi reprezentanci grali bez pomysłu i zamiast zmniejszać straty, tracili coraz więcej do Holendrów, którzy prowadzili już 60:39 w 22. minucie. Trener Milicic wziął czas i Biało-Czerwoni mozolnie zaczęli odrabiać starty po uwagach sztabu. Było 65:55 dla gospodarzy, ale po 30 minutach "Oranje" prowadzili 70:58. Czwarty faul popełnił jednak w końcówce tej części jeden z ich liderów van der Wuurst i to zmusiło szkoleniowca Johannesa Roijakkers do rozpoczęcia decydującej części bez niego.

Biało-Czerwoni mocniejszą defensywą, w której wyróżniał się szczególnie Żołnierowicz, zmniejszyli straty i po akcjach Ponitki i Olejniczaka, który otrzymywał podania od Kamiła Łączyńskiego, przegrywali tylko 69:73 w 34. minucie. Po powrocie na parkiet van der Wuursta gospodarze odzyskali inicjatywę i ponownie odskoczyli - na 77:69 na 4.30 przed końcem meczu.

Ostatnie trzy minuty to niesamowita walka Polaków. Najpierw Harding trafił z rogu zza linii 6,75 m (z dystansu nie pomylił się przy żadnym z trzech takich rzutów w meczu) i było 79:76 dla rywali Biało-Czerwonych. Potem po wolnych Ponitki zegar pokazywał 80:78 dla gospodarzy i 82:80 na 60 sekund przed końcem. Po niecelnym rzucie Holendrów Harding zebrał piłkę i podał do Sokołowskiego. Ten pobiegł na kosz, ale przy "asyście" jednego z przeciwników nie trafił w kontrze. Sędziowie długo analizowali zapis wideo, faulu się nie dopatrzyli, ale przyznali piłkę Polakom, gdy zegar wskazywał 31 sekund do końca. Łączyński podał spod kosza do wolnego Sokołowskiego, ale ten ponownie się pomylił.

Rywale źle rozegrali akcję, piłkę przechwycił 19-letni Szumert i znowu posłał ją do Sokołowskiego. Ten w trzeciej próbie spod kosza nie spudłował i został jeszcze sfaulowany. Wykorzystał wolny i Polska wygrywała 83:82 na 16,4 s. Trener Roijakkers zdecydował, że jego koszykarze będą wyprowadzać piłkę z własnej połowy, czyli będą musieli zdobyć punkty w 14 sekund. Kosz, po zasłonach, zaatakował Franke, ale pomylił się, a piłkę zebrał Sokołowski, który błyskawicznie został sfaulowany przez środkowego Holandii Nathana Kutę. Polski skrzydłowy ponownie stanął na linii wolnych i wykorzystał obydwa (7 z 7 w całym spotkaniu) i Polska wygrywała 85:82. Van der Vurst, sfaulowany w połowie boiska, trafił jeden rzut wolny, a drugi specjalnie spudłował, licząc na dobitkę któregoś z wysokich kolegów. Piłkę złapał Yannick Kraag, ale na szczęście dla Polaków jego rzut był niecelny.

Polska wygrała drugie spotkanie eliminacji, po tym, jak w piątek była lepsza w Gdyni od Austrii 90:78.