W najciekawiej zapowiadającym się wtorkowym meczu piłkarskiej Ligi Narodów w grupie 3 dywizji 1 Niemcy na monachijskiej Allianz Arenie zremisowały z Anglią 1:1. W innym spotkaniu mistrz Europy, Włochy, nie bez problemów wygrał u siebie z Węgrami 2:1.

Mecz Niemcy-Anglia / PAP/EPA/RONALD WITTEK /

W Monachium do przerwy kibice oglądali wyrównane spotkanie, choć stroną posiadającą dłużej piłkę (59:41 w procentach) byli gospodarze. Bezpośrednio po zmianie stron Niemcy przeprowadzili składną akcję. Ostatnie podanie trafiło do Jonasa Hofmanna, który uderzeniem z 15 metrów pokonał Jordana Pickforda. Bramkarz zdołał jeszcze trącić ręką piłkę, ale nie zapobiegł już utracie gola.

Do remisu po upływie czwartego kwadransa mógł doprowadzić Harry Kane. Kapitan Anglików na polu karnym zamknął podanie z lewego skrzydła, ale Manuel Neuer popisał się kapitalną obroną. W 87. sędzia musiał skorzystać z pomocy zapisu VAR-u, gdyż nie był pewny faulu niemieckiego obrońcy Nico Schlotterbecka. Po analizie zadecydował o rzucie karnym. Jego pewnym wykonawcą okazał się sam poszkodowany. Była to 50. bramka Kane'a, a 16. w jego ostatnich 14 występach. Anglicy mogą mówić o niepełnej satysfakcji, gdyż był to ich dopiero pierwszy punkt w bieżących rozgrywkach. Kilka dni temu przegrali w Budapeszcie z Węgrami 0:1.

Pewna wygrana Włochów

W Cesenie na Stadio Dino Mannuzzi, w spotkaniu Włochy - Węgry, bramki zdobywali wyłącznie gospodarze. Triumfatorzy ostatniego Euro do przerwy prowadzili po trafieniach Nicolo Barelli (30.) i Lorenzo Pellegriniego (45.). Druga część gry zaczęła się podobnie, jak pierwsza - od przewagi Włochów, których ataki były jednak nieco bardziej stonowane. Kontaktowego gola goście uzyskali po samobójczym golu i bardzo niefortunnej interwencji Gianluki Manciniego. Po tej wygranej drużyna Italii objęła przodownictwo w tabeli, mając 4 punkty na koncie.



W niższych dywizjach rozegrano cztery mecze. W grupie B3 Finlandia po raz kolejny w tej edycji grała u siebie. Zwycięstwo 2:0 nad Czarnogórą i 4 punkty zapewniło drużynie "Soumi" pozycję lidera. W innym spotkaniu tej grupy Rumuni z drugiej wyprawy w ciągu trzech dni powrócili bez zdobyczy punktowej i nawet gola. Tym razem ulegli Bośni i Hercegowinie 0:1.



W grupie C1 Turcy w drugim spotkaniu z rzędu udowodnili, że ich aspiracje sięgają znacznie wyżej. Po pokonaniu w sobotę 4:0 Wysp Owczych tym razem upokorzyli w Wilnie Litwę, wygrywając 6:0. Cztery bramki goście zdobyli już po przerwie. W innym spotkaniu Wyspy Owcze przegrały z Luksemburgiem 0:1.

Co jeszcze w terminarzu?

Inauguracja trzeciej edycji Ligi Narodów nastąpiła 1 czerwca - tego dnia występująca w grupie 4 najwyższej dywizji Polska pokonała we Wrocławiu Walię 2:1. W innym meczu grupy A4 - w piątek - Belgia niespodziewanie wysoko przegrała u siebie z Holandią 1:4.



Kolejne dwa spotkania LN Polacy rozegrają na wyjeździe - w środę z Belgią w Brukseli oraz trzy dni później z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.



W tym roku nie będzie dostępne tradycyjne okienko na rozgrywki w listopadzie (wówczas zacznie się mundial w Katarze), dlatego wszystkie mecze fazy grupowej Ligi Narodów zaplanowano na czerwiec i wrzesień.



Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D - z siedmiu ekip (jedna grupa czterozespołowa i jedna trzyzespołowa). Pierwszą edycję LN wygrała Portugalia, a drugą, zakończoną jesienią 2021 roku - Francja.