Superliga sp. z o.o. we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem "Szacunek do Samego Końca". Organizatorzy chcą, by dzięki akcji wzrastał szacunek, równość oraz zasady fair play w środowisku piłki ręcznej. Oficjalna inauguracja akcji odbyła się w środę 16 kwietnia podczas meczu Rebud Ostrovii Ostrów Wielkopolski z PGE Wybrzeżem Gdańsk.

Rusza akcja "Szacunek do Samego Końca" / Materiały prasowe Kampania "Szacunek do Samego Końca" angażuje całą społeczność piłki ręcznej - od zawodniczek i zawodników, przez trenerów, sędziów i delegatów, po kluby i kibiców. Jej założeniem jest budowanie atmosfery partnerstwa oraz wspieranie pozytywnych zachowań zarówno na boisku, jak i poza nim. Kampania, którą realizujemy, ma szczególne znaczenie - to przede wszystkim szansa na realne kształtowanie postaw w środowisku piłki ręcznej. Wierzymy, że sport może i powinien być przestrzenią, w której szacunek idzie w parze z rywalizacją, a zasady są równie ważne jak wynik. Tylko w takim duchu możemy wspólnie rozwijać naszą dyscyplinę i inspirować kolejne pokolenia - mówi Piotr Należyty, prezes Superligi sp. z o.o. W ramach kampanii przed każdym meczem ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet prezentowany będzie specjalny apel fair play, odczytywany przez trenerkę lub trenera drużyny gospodarza. Kluby wskażą symbolicznych Ambasadorów Szacunku - zawodników oraz zawodniczki, którzy podzielą się swoją perspektywą na temat szacunku w sporcie w materiałach wideo. Mecze zyskają również specjalną oprawę wizualną - pojawi się nowa flaga ligowa, proporczyki z motywem akcji oraz treści na bandach LED. Wideo youtube Całości towarzyszyć będzie dedykowany spot wideo promujący kampanię, w którym wzięli udział reprezentanci Polski, zawodnicy i zawodniczki ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet, sędziowie oraz kibice. Uruchomiona została także specjalna strona internetowa: szacunekdokonca.pl, na której będą dostępne wszystkie materiały związane z kampanią. To niezwykle ważna inicjatywa, która przypomina, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim wartości jak uczciwość i fair play. Jako Związek Piłki Ręcznej w Polsce w pełni utożsamiamy się z ideą kampanii i chcemy, by była obecna w każdej hali, na każdym poziomie rozgrywek - od dziecięcych drużyn po reprezentację narodową - mówi Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W piłce ręcznej od zawsze podkreślamy, jak istotne jest, aby walczyć do końca, ale zawsze z poszanowaniem przeciwnika. Mam nadzieję, że to przesłanie jeszcze bardziej zjednoczy całe środowisko polskiej piłki ręcznej - dodaje Sławomir Szmal. / Materiały prasowe Kampania "Szacunek do Samego Końca" promuje uniwersalne, ponadczasowe wartości, które znajdują zastosowanie nie tylko w świecie sportu, lecz także w codziennym życiu. Poprzez tę inicjatywę środowisko piłki ręcznej chce dać wyraźny sygnał, że szacunek, równość i zasady fair play są nieodzownym elementem każdej rywalizacji - od parkietów ligowych po codzienne wybory poza halą sportową. Zobacz również: Tragiczne wieści. Reprezentant kraju wypadł z 11. piętra

Opracowanie: Karol Żak