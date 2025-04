Tatry objęły w czwartek wyjątkową scenerię, której nie sposób przeoczyć – przyćmione, matowe niebo, spowodowane obecnością saharyjskiego pyłu. To naturalne, choć nieczęste, zjawisko, które w tym roku osiągnęło swoją kulminację właśnie w południowej Polsce. Jak podkreśla synoptyk IMGW Agnieszka Prasek, w najbliższych dniach jego intensywność zacznie słabnąć, a zmiany w pogodzie mogą przynieść "brudny deszcz" i osad na śniegu w wyższych partiach gór.

Widok na Tatry w Zakopanem po dotarciu chmury pyłu saharyjskiego i karoseria samochodu pokryta żółtym pyłem. Arkadiusz Ziolek/East News / Grzegorz Momot / PAP

Saharyjski pył nad Tatrami - nad górami pojawiło się matowe, przyćmione niebo, będące efektem obecności pyłu saharyjskiego, którego kulminacja przypada na czwartek i objęła południową część Polski.

Nagłe ocieplenie w Tatrach - przybywający z pyłem ciepły front spowodował wzrost temperatury, co prowadzi do szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej i zwiększenia ryzyka lawinowego w górach.

Co jeszcze czeka Tatry w najbliższych dniach? - Jakie dalsze zmiany przyniosą opady deszczu i osad na śniegu? Przeczytaj, jak prognozy zmienią warunki w Tatrach.

Saharyjski pył - cykliczne zjawisko w Tatrach

Obecność pyłu saharyjskiego w Tatrach to efekt silnych południowych i południowo-zachodnich wiatrów, które transportują drobinki piasku i pyłu mineralnego znad pustyni. Choć takie zjawisko występuje cyklicznie, zazwyczaj wiosną, to tegoroczna jego kulminacja była szczególnie widoczna w rejonach górskich.

Pył może wpływać na jakość powietrza, ale przede wszystkim zmienia estetykę górskich krajobrazów, nadając im charakterystyczny, zamglony odcień.

Wzrost temperatury i topniejący śnieg

Przybywający z pyłem ciepły front przyniósł gwałtowne ocieplenie, które w Tatrach było odczuwalne zwłaszcza w dolinach i na szczytach. W czwartek rano termometry na Kasprowym Wierchu wskazały aż 6 st. C., a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich było aż 10 st. C. Zakopane zanotowało ponad 20 st. C.

Wzrost temperatury, połączony z silnym wiatrem, spowodował szybkie topnienie pokrywy śnieżnej - na Kasprowym Wierchu w ciągu ostatnich dni zniknęło aż 40 cm śniegu. Zmiany te niosą ze sobą również ryzyko lawinowe, na co szczególnie zwraca uwagę Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wysoka temperatura i ciężki, mokry śnieg stwarzają warunki do tzw. lawin gruntowych, szczególnie w miejscach nasłonecznionych.

Efekty pyłu i prognozy IMGW

Jednym z najbardziej charakterystycznych efektów obecności pyłu saharyjskiego jest zmiana kolorystyki nieba, która szczególnie widoczna jest przy zachodach słońca.

Na śniegu w wyższych partiach Tatr pojawiają się żółtawe ślady - to właśnie efekt osiadania drobinek piasku z Sahary. Pył saharyjski może wpływać na percepcję górskiego krajobrazu, tworząc atmosferę unikalnej, wiosennej scenerii.

Według prognoz IMGW, wpływ pyłu saharyjskiego nad Tatrami zacznie osłabiać się w nadchodzący weekend, kiedy nad regionem przejdą opady deszczu. Wówczas zjawisko będzie stopniowo wygasać, a przyjdą chłodniejsze masy powietrza.

Warto jednak pamiętać, że podobne zjawiska mogą występować cyklicznie, dostarczając mieszkańcom oraz turystom niezapomnianych wrażeń wizualnych, ale także wyzwań związanych z jakością powietrza i bezpieczeństwem w górach.