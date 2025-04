Rywalizacja bardzo długo przypominała ściganie sprzed trzech tygodni na trasie innego słynnego klasyka Mediolan - San Remo. Wówczas również Van der Poel i Pogacar uciekli rywalom, a w końcówce dogonił ich i przedzielił na mecie Włoch Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Strata Pogacara wzrosła do ponad 40 s po wymianie roweru. Mocno naciskała go grupka, w której wyróżniał się Duńczyk Mads Pederesen (Lidl-Trek). Sytuacja też wymusiła na Van der Poelu wymianę kolarzówki. W tym przypadku wszystko odbyło się bardzo sprawnie i Holender dojechał do mety, usytuowanej na welodromie Roubaix, niezagrożony. Po nim ze stratą 1.18 przybył Pogacar. A trójkę zawodników przyprowadził Pederesen (2.11 za zwycięzcą), który powtórzył wyczyn sprzed roku.

Holender z ekipy Alpecin został tym samym trzecim kolarzem w historii, który zaliczył triumf trzy razy z rzędu w wyścigu Paryż-Roubaix, po Francuzie Octave Lapize (1909-1911) i Włochu Francesco Moserze (1978-1980).

Van der Poel w przyszłych latach ma o co walczyć, gdyż wyścig zwany "Piekłem Północy" kilku zawodników wygrało czterokrotnie.

Wyniki 122. edycji kolarskiego wyścigu Paryż - Roubaix (Compiegne - Roubaix, 259,6 km)

1. Mathieu Van Der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 5:31.27

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) strata 1.18

3. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek) 2.11

4. Wout van Aert (Belgia/Team Visma)

5. Florian Vermeersch (Belgia/UAE Team Emirates-XRG) ten sam czas

6. Jonas Rutsch (Niemcy/Intermarche-Wanty) 3.46

7. Stefan Bissegger (Szwajcaria/AG2R La Mondiale)

8. Markus Hoelgaard (Norwegia/Uno-X Mobility) ten sam czas

9. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain Victorious) 4.35

10. Laurenz Rex (Belgia/Intermarche-Wanty) 4.36

...

45. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 10.55