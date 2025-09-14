Do wczesnego popołudnia ponad sto razy interweniowali strażacy w Śląskiem w związku z intensywnymi opadami deszczu w regionie. Stan alarmowy został przekroczony na wodowskazie Szabelnia na Brynicy.

Intensywne deszcze przechodzą nad Polską / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najwięcej interwencji zanotowano w Katowicach. Niewiele mniej zgłoszeń odebrali strażacy z Będzina czy Jastrzębia-Zdroju.

Interwencje dotyczą głównie podtopień, zalanych posesji, studzienek kanalizacyjnych. Kilka wyjazdów dotyczyło też połamanych gałęzi.

W Katowicach deszcz niemal nieprzerwanie pada od godzin nocnych. Chwilami opady są bardzo intensywne. Wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne - na skutek opadów może dojść do gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzekach.

Stan alarmowy na Brynicy

Jak poinformowały na portalu X Wody Polskie, na terenie administrowanym w Gliwicach utrzymują się intensywne opady deszczu. Stan alarmowy został przekroczony jedynie na wodowskazie Szabelnia na Brynicy.

"Zbiorniki w Polsce i w Czechach mają pełne rezerwy powodziowe. Od 13.09 (05.00) obowiązuje I tryb dyżuru przeciwpowodziowego" - czytamy w komunikacie.