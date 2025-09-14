Do wczesnego popołudnia ponad sto razy interweniowali strażacy w Śląskiem w związku z intensywnymi opadami deszczu w regionie. Stan alarmowy został przekroczony na wodowskazie Szabelnia na Brynicy.

Najwięcej interwencji zanotowano w Katowicach. Niewiele mniej zgłoszeń odebrali strażacy z Będzina czy Jastrzębia-Zdroju

Interwencje dotyczą głównie podtopień, zalanych posesji, studzienek kanalizacyjnych. Kilka wyjazdów dotyczyło też połamanych gałęzi. 

W Katowicach deszcz niemal nieprzerwanie pada od godzin nocnych. Chwilami opady są bardzo intensywne. Wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne - na skutek opadów może dojść do gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzekach. 

Stan alarmowy na Brynicy

Jak poinformowały na portalu X Wody Polskie, na terenie administrowanym w Gliwicach utrzymują się intensywne opady deszczu. Stan alarmowy został przekroczony jedynie na wodowskazie Szabelnia na Brynicy.

"Zbiorniki w Polsce i w Czechach mają pełne rezerwy powodziowe. Od 13.09 (05.00) obowiązuje I tryb dyżuru przeciwpowodziowego" - czytamy w komunikacie.

Równocześnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Katowicach przekazał w raporcie ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne IMGW I stopnia dla województwa śląskiego. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, miejscami do 40 mm, którym towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Alerty obowiązują od godz. 3.00 do 15.00 w niedzielę (14.09).

Synoptycy ostrzegają również przed gwałtownymi wzrostami stanów wód w zlewniach Małej Wisły, Przemszy i Soły oraz w dorzeczach Odry od Chałupek do Koźla, a także na Olzie, Rudzie, Bierawce, Kłodnicy i Małej Panwi. W przypadku szczególnie intensywnych opadów lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alert obowiązuje do godz. 17.00.