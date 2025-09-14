W obwodzie kijowskim w Ukrainie w nocy z soboty na niedzielę doszło do detonacji amunicji w pociągu przewożącym ładunek wojskowy - poinformowała agencja Interfax-Ukraina. W okolicach wsi Kałyniwka wstrzymano ruch pociągu relacji Charków–Przemyśl i ewakuowano setki pasażerów.
W obwodzie kijowskim w nocy z soboty na niedzielę doszło do incydentu z udziałem pociągu nr 73 relacji Charków–Przemyśl. Pociąg został zatrzymany w okolicach wsi Kałyniwka w rejonie (powiecie) fastowskim. Przyczyną zatrzymania był wybuch przewożonej amunicji. "W wyniku tego zdarzenia uszkodzona została sieć trakcyjna, co spowodowało awaryjne zatrzymanie pociągu nr 73" - przekazał ukraiński tygodnik „Dzerkało Tyżnia”.
Setki pasażerów natychmiast ewakuowano ze składu. Następnie pasażerowie mieli zostać przewiezieni autobusami. Według wstępnych danych nie ma ofiar śmiertelnych, nie odnotowano również pożaru wagonów - przekazał tygodnik.