Podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze zastosowany zostanie półautomatyczny system pozwalający stwierdzić pozycję spaloną - ogłosiła Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA).

Oficjalna piłka mundialu - Al Rihla / Christian Charisius / PAP/DPA

Jak zapowiedziała FIFA, technologia ma być wsparciem dla sędziów VAR, aby szybciej mogli potwierdzić arbitrowi głównemu, czy została podjęta prawidłowa decyzja.

"Nowa technologia wykorzystuje 12 kamer zamontowanych pod dachem stadionu i śledzi piłkę oraz 29 punktów na ciele każdego z graczy, 50 razy na sekundę, obliczając dokładną pozycję na boisku" - wyjaśniono w komunikacie.

Przed czterema laty podczas mundialu w Rosji po raz pierwszy wykorzystano VAR, czyli technologię umożliwiającą sędziom obejrzenie powtórek przed podjęciem ostatecznej decyzji. System, który zadebiutuje w Katarze, jest jej kolejnym usprawnieniem.

Animacja zostanie wyświetlona na stadionowych ekranach

Jego częścią jest też oficjalna piłka mundialu - Al Rihla, wewnątrz której zamontowany będzie specjalny czujnik. Będzie on przesyłał dane o ruchu piłki 500 razy na sekundę, co pozwoli na precyzyjne określenie momentu podania.



Po zebraniu danych z piłki i kamer system automatycznie pokaże sędziom VAR moment podania oraz wyrysuje linię spalonego, a zadaniem arbitrów będzie jedynie potwierdzenie, czy sztuczna inteligencja dokonała poprawnej oceny przebiegu gry. Cały proces ma trwać kilka sekund.



Po potwierdzeniu przez zespół VAR system stworzy też animację pokazującą pozycje piłki i zawodników, która zostanie zaprezentowana na stadionowych ekranach, aby rozwiać również wątpliwości kibiców.



Proces obsługi półautomatycznej technologii spalonego oraz związanej z nią technologii obserwowania piłki został już pomyślnie przetestowany na żywo podczas turniejów FIFA, w tym podczas Pucharu Narodów Arabskich i klubowych mistrzostw świata w ubiegłym roku.



Ta technologia jest kulminacją trzech lat skrupulatnych badań i testów, które mają dostarczyć najwyższą jakość zespołom, zawodnikom i kibicom, którzy później w tym roku pojadą do Kataru - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino.



W gronie 36 sędziów głównych powołanych na mistrzostwa świata w Katarze jest Szymon Marciniak, zaś wśród 24 arbitrów VAR znalazł się Tomasz Kwiatkowski.



Mundial w Katarze zostanie rozegrany od 21 listopada do 18 grudnia. Polscy piłkarze wystąpią w grupie C z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.