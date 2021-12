Polskie piłkarki ręczne po wygranej w Llirii z Kamerunem 33:19 (16:7) awansowały do rundy zasadniczej mistrzostw świata, których gospodarzem jest Hiszpania. Wcześniej grę w drugiej fazie turnieju z grupy B zapewniły sobie Serbki i Rosjanki.

Natalia Nosek / BIEL ALINO / PAP/EPA

Mecz bez historii. Wicemistrzynie Afryki dotrzymywały kroku biało-czerwonym tylko do stanu 2:2. Potem boisko całkowicie opanowały Polki, które stopniowo powiększały przewagę. Co prawda na początku drugiej połowy mnożyły się błędy z obu stron, ale później wszystko wróciło do normy.



Norweski selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad pozwolił pograć więcej zawodniczkom, które do tej pory raczej były zmienniczkami, m.in. ściągniętej na "dorosły" mundial z drużyny młodzieżowej Julii Niewiadomskiej czy bramkarce Barbarze Zimie. Swoją szansę wykorzystała Oktawia Płomińska - zdobywczyni pięciu goli. Skuteczniejsze były: Romana Roszak - 9 goli i Natalia Nosek - 6.



Dziewięć trafień zaliczyła również Karichma Kaltoume Ekoh, którą uznano za najlepszą szczypiornistkę (MVP) tego spotkania. To nie pierwszy przypadek na tym mundialu, że takie wyróżnienie trafia do zawodniczki drużyny przegranej.



Do rundy zasadniczej awansują po trzy czołowe zespoły z każdej z ośmiu grup. Zespoły z grupy B spotkają się w dniach 9-13 grudnia w Granollers z ekipami z gr. A, w której grają Francja (złoty medalista MŚ 2017, zapewniony awans), Czarnogóra, Angola i Słowenia.



Z czterech sześciozespołowych grup do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze reprezentacje.



Od ćwierćfinałów (14 i 15 grudnia) mecze odbywać się będą w Granollers. Półfinały zaplanowano na 17 grudnia, a finał na 19 grudnia na godz. 17:30. Trzy godziny wcześniej rozpocznie się pojedynek o brązowy medal.

Kamerun - Polska 19:33 (7:16)

Kamerun: Isabelle Noelle Mben Bediang, Marie Paule Balana, Berthe Abianbakon Onoukou - Gisele Valentine Annie Nkolo, Yvette Yuoh, Appoline Michele Abena Ekobena, Claudia Jossy Eyenga Djong, Adjani Celeste Ngouoko Nguesse, Jasmine Yotchoum 2, Anne Michelle Essam, Cyrielle Ebanga Baboga 4, Laeticia Petronie Ateba Engadi 3, Karichma Kaltoume Ekoh 9, Anne Florette Mbouchoup Mandop, Amelie Cevanie Mvoua, Jodelle Clarisse Madjoufang 1.



Polska: Monika Maliczkiewicz, Adrianna Płaczek, Barbara Zima - Oktawia Płomińska 5, Monika Kobylińska 3, Magda Balsam 1, Marta Gęga, Sylwia Matuszczyk 2, Adrianna Górna 2, Aleksandra Rosiak, Natalia Nosek 6, Julia Niewiadomska 1, Joanna Szarawaga 1, Kinga Achruk 1, Romana Roszak 9, Dagmara Nocuń 2.



Kary: Kamerun - 12; Polska - 8 min.



Sędziowały: Vania i Marta Sa (Portugalia).