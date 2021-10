Cztery medalistki olimpijskie – w tym także złote – spotkają się we wtorek w Mińsku Mazowieckim z grupą ponad trzystu uczennic na specjalnej lekcji wychowania fizycznego. To będzie ostatnia tegoroczna edycja "Mistrzyń w Szkołach", czyli akcji organizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

/ Materiał prasowy /

Projekt "Mistrzynie w Szkołach" skierowany jest do uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich. Właśnie wśród tej grupy wiekowej wśród dziewcząt notuje się na największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego.

Naszym celem jest pokazanie dziewczynom z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich, jak ważny w ich życiu powinien być sport. W tej grupie wiekowej notuje się największą absencję na lekcjach wychowania fizycznego, a to ma przecież niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Pokażemy im, jak fajna może być lekcja wf, a później powiemy im, czemu warto ćwiczyć - mówi Otylia Jędrzejczak.

Najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania zaprosiła do Mińska Mazowieckiego trzy inne wybitne mistrzynie sportu, medalistki ostatnich igrzysk olimpijskich w Tokio - wioślarkę Agnieszkę Kobus-Zawojską oraz lekkoatletki Małgorzatę Hołub-Kowalik i Annę Kiełbasińską. Hołub-Kowalik w Tokio wywalczyła złoto i srebro w biegach sztafetowych, Kiełbasińska wróciła do Polski ze srebrnym medalem w sztafecie 4x400 metrów, a Kobus-Zawojska do brązu z Rio de Janeiro tym razem dołożyła srebro. Wliczając w to trzy olimpijskie medale Otylii Jędrzejczak, w lekcji wf dla dziewcząt w Mińsku Mazowieckim będą mistrzynie, które w sumie wywalczyły osiem medali olimpijskich w tym dwa złote!

Jestem dumna z tego, że mistrzynie tak chętnie przyjeżdżają na nasze zajęcia, bo rolą mistrza sportu jest namawianie do aktywności młodzież. Przedstawimy we wtorek uczennicom z Mińska Mazowieckiego naprawdę wyjątkowe mistrzynie sportu - dodaje Jędrzejczak. Oprócz wspólnego udziału z uczennicami w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego, którą poprowadzi znana krakowska trenerka personalna Klaudia Koźbiał, mistrzynie będą odpowiadać na wszystkie pytania dziewcząt.

Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". Chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - dodaje najwybitniejsza polska pływaczka. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez marki Bella, CityMotors Gdańsk i pozostałych partnerów fundacji.

Impreza rozpocznie się we wtorek, 12 października, o godz. 10.30 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim (ul. Budowlana 4).