Poważne kłopoty Andrzeja Wawrzyka. Polski pięściarz został aresztowany w USA i grozi mu deportacja - poinformował boxingzone.org.

Andrzej Wawrzyk / Piotr Matusewicz / East News

38-letni Andrzej Wawrzyk został aresztowany w Sarasota County, na Florydzie - podaje boxingzone.org.

Według informacji portalu "zarzuty dotyczą kradzieży sklepowej, posiadania narzędzi służących do omijania zabezpieczeń oraz stawiania oporu funkcjonariuszowi bez użycia przemocy".

To już nie pierwsza podobna wpadka Polaka, który dwa lata temu został zatrzymany w Chicago.

Portal zwraca uwagę, że Polakowi może grozić deportacja w związku z powtarzającym się łamaniem prawa.

Andrzej Wawrzyk to były pretendent do tytułu WBA Regular w wadze ciężkiej. W swojej karierze odniósł 34 zwycięstwa, w tym 20 przez nokaut, i poniósł pięć porażek.