Nie będzie dzisiaj głosowania w sprawie klauzul chroniących rolników przed nadmiernym importem z krajów Mercosuru. Posiedzenie unijnych ambasadorów, podczas którego mieli decydować w tej sprawie, przełożono na styczeń - przekazał unijny dyplomata. O tym, że na dzisiaj planowano pospieszne głosowanie w tej sprawie, informowała jako pierwsza dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Rolnicy protestują przeciwko umowie z Mercosur / JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP/EAST NEWS

Unijny dyplomata przekazał naszej dziennikarce, że sprawą na początku stycznia zajmie się nowa cypryjska prezydencja. Duńczycy w tej kwestii się poddali, chociaż początkowo mocno sprawę forsowali.

Dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon informowała w niedzielę, że pospieszne głosowanie planowano na poniedziałek.

To już drugi raz, gdy przesunięto głosowanie w sprawie klauzul. Pierwszy raz w piątek w wyniku starań Polski, Włoch i Francji, które uznały, że klauzule są niewystarczające.

Chodzi o to, że w wyniku negocjacji między PE a krajami członkowskimi zostały znacznie osłabione. Wypadła między innymi wywalczona przez eurodeputowanego PSL-u Krzysztofa Hetmana zasada wzjamności, czyli obowiązek spełniania przez kraje Mercosuru unijnych norm dotyczących antybiotyków czy pestycydów.

To kolejne odroczenie oznacza, że będzie więcej czasu na wynegocjowanie korzystniejszych warunków, czyli wzmocnienia klauzul.

Dziennikarka RMF FM pisała, ze najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie odroczenie głosowania, gdyż niewiele dało się uzyskać przez weekend.

Duńczycy nie mieli większości na te klauzule ochronne - powiedział RMF FM dyplomata. A to oznacza, że Włochy wciąż znajdują się w grupie krajów blokujących. Ich stanowisko jest kluczowe, bo bez poparcia Rzymu nie ma mniejszości blokującej. To oczywiście nie przesądza jeszcze wyniku końcowego głosowania nad sama umową.

Polska zabiega o wzmocnienie klauzul oraz o większe zabezpieczenie dochodów rolników w przyszłym budżecie na lata 2027-2034. Jednocześnie - cały czas podtrzymuje swój sprzeciw wobec tej umowy.