Startujący w dwójce podwójnej Mirosław Ziętarski i Fabian Barański, czasem 6.13,51, zdobyli złoty medal wioślarskich mistrzostw Europy w Lucernie. Zaledwie 0,09 s wolniejsi byli Szwajcarzy Barnabe Delarze i Roman Roeoesli.

Mirosław Ziętarski i Fabian Barański zdobyli złoty medal wioślarskich mistrzostw Europy w Lucernie / ALEXANDRA WEY / PAP/EPA

Trzecie miejsce zajęli Rumuni Ioan Prundeanu i Marian-Florian Enache - 6.13,96.