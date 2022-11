Polki od porażki z Niemkami 23:25 (12:11) rozpoczęły udział w mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych. W innym sobotnim meczu grającej w Podgoricy grupy D Czarnogóra pokonała Hiszpanię 30:23.

Polka Aleksandra Rosiak (L) i Meike Schmelzer (P) z Niemiec podczas meczu grupy D Mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet / Marcin Bielecki / PAP

Nie udał się inauguracyjny mecz ekipie trenera Arne Senstada, choć w pierwszej połowie Polki prowadziły nawet różnicą czterech bramek. Zabrakło zimnej krwi w końcówce. O wyniku zadecydował też okres przestoju po przerwie, kiedy biało-czerwone przez pięć minut nie mogły zdobyć gola.



Od pierwszych minut widać było nerwowość w poczynaniach obu zespołów, które popełniały na zmianę proste błędy. Polki najczęściej gubiły piłkę i przegrywały pojedynki sam na sam z bramkarką Kathariną Filter, z kolei Niemki miały problem głównie z celnością podań.



Powoli zaznaczała się niewielka przewaga polskiej drużyny. Adrianna Płaczek obroniła karnego (potem powtórzyła ten wyczyn jeszcze przed przerwą), jej koleżanki w ataku zrobiły swoje i w 17. minucie prowadziły 8:5. Polki utrzymywały korzystny wynik, a ich przewaga w 25. min urosła do czterech trafień (11:7). Głównie dzięki uważnej grze w obronie, w której wyróżniała się m.in. debiutująca na tej rangi imprezie Aleksandra Olek.



Końcówka pierwszej połowy należała jednak do rywalek, które zniwelowały stratę do jednego gola.



Zaraz po przerwie Niemki wyrównały, a następnie to one zaczęły budować przewagę. Polki słabo spisywały się w ofensywie, zanotowały pięć minut bez zdobyczy bramkowej i w 39. min było 16:13 dla przeciwniczek.



Ekipa Senstada nie rezygnowała, ambitnie odrabiała straty, do czego przyczyniła się m.in. obrona karnego przez Barbarę Zimę. Dość długo gra toczyła się gol za gol i w 57. minucie jeszcze był remis 23:23. Przy stanie 23:24 Magda Balsam nie wykorzystała karnego, a w następnej akcji ofensywnej Monika Kobylińska zgubiła piłkę, co skrzętnie wykorzystała drużyna niemiecka i wygrała 25:23.



Kolejnym rywalem Polski będzie w poniedziałek o godz. 20.30 Hiszpania. Trzy najlepsze zespoły z grupy awansują do drugiej rundy, także w takiej formule. Finał turnieju zaplanowano na 20 listopada w Lublanie.

Wyniki sobotnich spotkań:



Grupa C (Skopje)

Francja - Macedonia Płn. 24:14 (12:5)

Holandia - Rumunia 29:28 (14:12)



Grupa D (Podgorica)

Czarnogóra - Hiszpania 30:23 (12:9)

Polska - Niemcy 23:25 (12:11)