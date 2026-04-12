Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk byli najszybszą załogą Rajdu La Llana w kategorii aut Rally2. Duet ORLEN Team zaprezentował w Hiszpanii tempo, które może napawać optymizmem polskich kibiców przed zbliżającą się inauguracją sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Testowy występ przed Rajdem Sierra Morena przyniósł bardzo dużo pozytywów.

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartowali w Rajdzie La Llana w ramach treningu przed zbliżającym się Rajdem Sierra Morena - inauguracją sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Załoga ORLEN Team przyjechała zatem do Hiszpanii tydzień wcześniej, obierając bliźniaczy schemat przygotowań, jak przed rokiem. Jasnym stało się, że również efekt był podobny, bowiem Miko i Szymon wygrali rajd w kategorii aut Rally2. Przed nimi w wynikach znalazła się wyłącznie fabryczna załoga Hyundaia z WRC - Dani Sordo i Candido Carrera, którzy jechali autem najwyższej kategorii Rally1.

Rajd La Llana rozpoczął się piątkowego wieczora od dwóch przejazdów superoesu Circuit d'Osona. Miko i Szymon pojechali tam bardzo szybko i pewnie, kończąc dzień na 2. miejscu w klasie, zaledwie 0,8 s za liderami. W sobotę załoga ORLEN Team od samego rana prezentowała bardzo mocne tempo, wygrywając oba przejazdy prób Alpens i La Nou. Po południu Polacy kontrolowali sytuację i ostatecznie wygrali rajd wśród aut Rally2 z przewagą ponad 1 minuty nad drugą załogą. To o tyle istotne, że w rywalizacji obserwowaliśmy nie tylko bardzo szybkich Hiszpanów, ale też rywali Miko i Szymona z ERC.

Kończymy Rajd La Llana jako najszybsza załoga w kategorii Rally2. To było dla nas bardzo dobre przetarcie przed Rajdem Sierra Morena. Oczywiście oba te rajdy nie są dokładnie takie same, więc nie skupialiśmy się na samych ustawieniach auta, a na dobrym wyczuciu auta i zgraniu. O poranku prezentowaliśmy bardzo mocne tempo, później kontrolowaliśmy sytuację. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyglądał ten weekend - podkreślił Miko Marczyk.

Wygraliśmy w ten weekend ze wszystkimi autami Rally2, więc to na pewno jest dla nas pozytywny sygnał. Był to dla nas przede wszystkim trening przed Rajdem Sierra Morena i myślę, że wykonaliśmy w tym obszarze sporo cennej pracy. To był dla nas naprawdę dobry rajd i możemy być z niego zadowoleni - podsumował Szymon Gospodarczyk.

Rajd Sierra Morena zainauguruje sezon ERC w kolejny weekend. Pierwszą próbą będzie superoes Cordoba SSS, który wystartuje w piątek, 17 kwietnia, dokładnie o godzinie 20:05.

Wszystko, co musisz wiedzieć o załodze ORLEN Team

· Miko Marczyk ma 30 lat, urodził się 24 października 1995 roku w Łodzi. Rozpoczynał przygodę z motorsportem od kartingu, gdzie trzykrotnie został Mistrzem Polski w Kartingu Halowym;

· Rywalizację w rajdach rozpoczął w 2016 roku startami w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, gdzie od razu zajął 3. miejsce w jednym z najlepiej obsadzonych sezonów w historii cyklu;

· Szymon Gospodarczyk ma 40 lat, urodził się 19 maja 1985 roku w Rabce Zdrój. Swoją przygodę z rajdowym pilotażem rozpoczął w 2005 roku od startów w Rajdowym Samochodowym Pucharze PZM;

· Załoga startuje razem od sezonu 2017. Wówczas wywalczyli mistrzostwo Polski w klasie Open N. W kolejnych latach Marczyk i Gospodarczyk wywalczyli dwa tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a Miko został najmłodszym mistrzem Polski w historii;

· Ich największym sukcesem jest mistrzostwo Europy w klasyfikacji generalnej w sezonie 2025. Dochodzą do tego m.in.: dwa tytuły drugich wicemistrzów Europy, wygrana w ORLEN Rajdzie Polski, 10 miejsc na podium w mistrzostwach Europy oraz 5 miejsc na podium w mistrzostwach świata;

· Załoga startuje Skodą Fabią RS Rally2. Samochód ma silnik o pojemności 1,6 litra i mocy ok. 300 koni mechanicznych. Rozpędza się do setki w 3 sekundy. Ma napęd na cztery koła i pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów.