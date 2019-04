Manuel Fettner - austriacki skoczek narciarski, który zapowiadał, że po sezonie 2018/19 zakończy sportową karierę, zmienił zdanie. Zdecydował się rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu.

"Już nie mogę się doczekać, aby w pełni rozpocząć przygotowania do 20. sezonu w austriackiej kadrze narodowej. Do zobaczenia przy okazji kolejnej zimy" - napisał Fettner na jednym z portali internetowych.



Fettner karierę w PŚ rozpoczął w sezonie 1999/2000. Mając 14 lat wystąpił w kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni na Bergisel w Innsbrucku. Debiut nie był udany, Tyrolczyk nie wywalczył awansu do pierwszej serii.



W ostatnim sezonie uplasował się w Pucharze Świata na 31. pozycji, był piątym skoczkiem w ekipie Austrii. Najlepszy rezultat w PŚ zanotował przed dwoma laty, gdy był dziesiąty w klasyfikacji końcowej sezonu 2016/17. Zwyciężył wówczas jego rodak Stefan Kraft, a Kamil Stoch był drugi.