Drugi złoty dla Polski na kajakarskich mistrzostwach świata w Mediolanie. Krążek z najcenniejszego kruszcu wywalczyły w olimpijskiej konkurencji - dwójce na 500 metrów - Anna Puławska i Martyna Klatt.

/ Ondrej Hajek / PAP

Kajakarki Anna Puławska i Martyna Klatt zdobyły w Mediolanie złoty medal mistrzostw świata w olimpijskiej konkurencji K2 500.

Polki o 0,58 sekundy pokonały Kailey Harlen i Natalię Drobot z Australii. Na trzecim miejscu finiszowały Niemki.

To drugi medal wywalczonych przez polskich reprezentantów w tych zawodach.

W sobotę Puławska zdobyła złoto w jedynce na 500 m.

Mistrzostwa zakończą się popołudniowymi wyścigami na 5000 m, w których wystąpi kanadyjkarz Wiktor Głazunow.