Wspaniałe informacje napłynęły z kajakarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Mediolanie. Anna Puławska zdobyła złoty medal w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów!

Anna Puławska zdobyła złoty medal w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów (zdjęcie archiwalne) / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zawodniczka AZS AWF Gorzów Wlkp. pokonała Australijkę Natalię Drobot o 0,43 s, trzecia była Węgierka Zsoka Csikos.

To pierwszy medal wywalczony przez polską reprezentację w zawodach. Anna Puławska natomiast w niedzielę stanie przed szansą wywalczenia kolejnego krążka w dwójce na 500 m z Martyną Klatt.