Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach w Engelbergu. Z szóstki Biało-Czerwonych nie powiodło się tylko Pawłowi Wąskowi, który zajął 51. miejsce. Kwalifikacje wygrał Niemiec Felix Hoffmann.