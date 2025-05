Grecki napastnik Pogoni Szczecin Efthymios Koulouris został najlepszym strzelcem zakończonego dziś ligowego sezonu Ekstraklasy. Strzelił aż 28 bramek. To najlepszy wynik w naszej lidze od dekady. Martwić może fakt, że słabo w klasyfikacji strzelców wypadli Polacy. Najlepszy z nich Piotr Wlazło – obrońca Stali Mielec strzelił 10 bramek. Jak na piłkarza defensywnego to świetny wynik, ale fakt, że żaden rodzimy napastnik nie dotarł do dwucyfrowego wyniku, to poważny problem.

Sensacyjne wieści ws. Cristiano Rolando. "Krótkoterminowy kontrakt" Efthymios Koulouris ma się czym pochwalić. Jest najlepszym strzelcem Ekstraklasy od dekady. 10 lat temu 28 bramek dla Legii strzelił Nemanja Nikolic. Od tego czasu żaden piłkarz nie zbliżył się do tego wyniku. Co jednak istotne - Koulouris strzelał w 17 spotkaniach. Raz wbił 4 gole w jednym spotkaniu. Dołożył też trzy hat-tricki. Być może gdyby te strzeleckie akcenty rozłożyły się na większą liczbę spotkań, to Pogoń byłaby na ligowym podium. Za plecami Greka rywalizację zakończyli w tym sezonie szwedzki napastnik Lecha Mikael Ishak (21 goli) oraz Fin z Cracovii Benjamin Kallman (18). Fatalne statystyki Polaków Martwić może to, że w czołówce najlepszych strzelców nie ma polskich piłkarzy. Trudno też o rodzimego, bramkostrzelnego napastnika. Najlepszym typowo ofensywnym polskim piłkarzem był Sebastian Bergier. Napastnik GKS-u Katowice, który przeniesie się latem do Widzewa Łódź strzelił... 9 bramek. Najlepszym polskim strzelcem Ekstraklasy został... Piotr Wlazło. 35-letni obrońca zdegradowanej Stali Mielec. To 10 goli. Tak mizernego sezonu w wykonaniu Polaków w Ekstraklasie nie było od bardzo dawna. Nasza liga od kilku lat nie potrafi wykreować nowej, ofensywnej gwiazdy. W dwóch poprzednich sezonach najlepszym polskim strzelcem w lidze był Kamil Grosicki, a więc weteran piłkarskich boisk. Po Krzysztofie Piątku, który w sezonie 2017/2018 strzelił 21 bramek, próżno szukać polskiego piłkarza, który dorównałby takiemu dorobkowi i takiego, który zrobiłby zagraniczną karierę, która niewątpliwie Piątkowi się udała. Najbliżej liczb reprezentacyjnego napastnika był w sezonie 2021/2022 Karol Angielski (18 trafień dla Radomiaka), ale to wszystko przełożyło się jedynie na transfer do tureckiego Sivassporu. Po sezonie Angielski trafił do greckiego Atromitosu Ateny, a po kolejnych 12 miesiąca do cypryjskiego AEK-u Larnaka. Łącznie przez trzy sezony Polak zdobył... 20 goli. Ba, przez ostatnich dziesięć lat tylko dwukrotnie Polak był królem strzelców Ekstraklasy. W sezonie 2014/2015 Kamil Wilczek a dwa lata później Marcin Robak. Dziś naszych, krajowych ofensywnych gwiazd lidze na pewno brakuje. Królowie Strzelców i najlepsi polscy strzelcy ostatnich 10 sezonów Ekstraklasy: Sezon 24/25: 28 - Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin) 10 - Piotr Wlazło (Stal Mielec) 9 - Sebastian Bergier (GKS Katowice), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) Sezon 23/24: 19 - Erik Exposito (Śląsk Wrocław) 13 - Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) 12 - Dawid Kurminowski (Zagłębie Lubin) 10 - Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) Sezon 22/23: 16 - Marc Gual (Jagiellonia Białystok) 13 - Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) 12 - Jakub Łukowski (Korona Kielce) 11 - Bartosz Nowak (Górnik Zabrze, Raków Częstochowa) Sezon 21/22: 20 - Ivi Lopez (Raków Częstochowa) 18 - Karol Angielski (Radomiak) 14 - Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk) 13 - Łukasz Sekulski (Wisła Płock) Sezon 20/21: 22 - Tomas Pekhart (Legia Warszawa) 15 - Jakub Świerczok (Piast Gliwice) 11 - Kamil Biliński (Podbeskidzie Bielsko-Biała) 8 - Patryk Szysz (Zagłębie Lubin) Sezon 19/20: 24 - Christian Gytkjaer (Lech Poznań) 14 - Jarosław Niezgoda (Legia Warszawa) 12 - Piotr Parzyszek (Piast Gliwice) 9 - Bartosz Białek (Zagłębie Lubin) Sezon 18/19: 24 - Igor Angulo (Górnik Zabrze) 18 - Marcin Robak (Śląsk Wrocław) 13 - Filip Starzyński (Zagłębie Lubin) 11 - Adam Buksa (Pogoń Szczecin) Sezon 17/18: 24 - Carlitos (Wisła Kraków) 21 - Krzysztof Piątek (Cracovia) 19 - Marcin Robak (Śląsk Wrocław) 16 - Jakub Świerczok (Zagłębie Lubin) Sezon 16/17: 18 - Marcin Robak (Śląsk Wrocław) i Marco Paixao (Lechia Gdańsk) 12 - Rafał Boguski (Wisła Kraków) 12 - Krzysztof Piątek (Zagłębie Lubin, Cracovia) Sezon 15/16: 28 - Nemanja Nikolic (Legia Warszawa) 15 - Mariusz Stępiński (Ruch Chorzów) 14 - Paweł Brożek (Wisła Kraków) 13 - Mateusz Cetnarski (Cracovia) Sezon 14/15: 20 - Kamil Wilczek (Piast Gliwice) 15 - Paweł Brożek (Wisła Kraków), Patryk Tuszyński (Jagiellonia Białystok) Opracowanie: Karol Żak