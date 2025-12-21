Na strzeżonym przejeździe kolejowym w Ziębicach na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Samochód osobowy marki Kia wjechał pod pociąg. Nie żyją kobieta i mężczyzna.

Maszyniście ani pasażerom nic się nie stało. Jak przekazała podkomisarz Katarzyna Mazurek z komendy powiatowej w Ząbkowicach Śląskich, szlaban jest zbudowany, w taki sposób, że można go wyminąć. Podczas wypadku nie został sforsowany ani uszkodzony.

Trasa kolejowa między Ziębicami a Kamieńcem Ząbkowickim została zablokowana. Informacji o wznowieniu ruchu można szukać na stronie Kolei Dolnośląskich. Na tym odcinku kursują autobusy komunikacji zastępczej. Do autobusów przesiedli się też pasażerowie, którzy podróżowali pociągiem, który brał udział w wypadku.