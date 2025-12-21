Rok 2026 przyniesie zmiany w wynagrodzeniach polskich żołnierzy oraz pracowników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak informuje portal forsal.pl, w przyszłym roku budżet przeznaczony na obronność osiągnie rekordowy poziom 200,1 miliarda złotych, co stanowi 4,81 proc. krajowego PKB.

Podwyżki dla żołnierzy (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Od stycznia 2026 roku podstawowe uposażenie zawodowych żołnierzy wzrośnie o 3 proc. To odpowiedź na inflację oraz rosnące potrzeby kadrowe polskiej armii. Najniższe wynagrodzenie dla szeregowych będzie mieścić się w przedziale od 6489 do 7035 zł brutto. Starsi szeregowi specjaliści mogą liczyć na pensje przekraczające 7000 zł brutto. Podwyżki obejmą również cywilnych pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podwyżki obejmą wszystkie stopnie wojskowe. Oto szczegółowe zestawienie nowych stawek:

Szeregowi:

Szeregowy: 6489 zł brutto (wzrost o 198 zł)

Starszy szeregowy: 6705 zł (wzrost o 195 zł)

Starszy szeregowy specjalista: 7035 zł (wzrost o 205 zł)

Podoficerowie:

Kapral: 7468 zł (o 218 zł więcej)

Starszy kapral: 7571 zł (o 221 zł więcej)

Plutonowy: 7684 zł (o 224 zł więcej)

Sierżant: 7787 zł (o 227 zł więcej)

Starszy sierżant: 7900 zł (o 230 zł więcej)

Młodszy chorąży: 8003 zł (o 233 zł więcej)

Chorąży: 8436 zł (o 246 zł więcej)

Starszy chorąży: 8549 zł (o 249 zł więcej)

Starszy chorąży sztabowy: 8652 zł (o 252 zł więcej)

Oficerowie młodsi:

Podporucznik: 9085 zł (o 265 zł więcej)

Porucznik: 9198-9301 zł (wzrost o 268-271 zł)

Oficerowie starsi:

Podpułkownik: 10815-11794 zł (wzrost o 315-344 zł)

Pułkownik: 12545-14276 zł (o 365-416 zł więcej)

Generałowie:

Generał brygady: 15254-16223 zł (o 444-473 zł więcej)

Generał dywizji: 16871-18066 zł (o 491-526 zł więcej)

Generał broni: 18818-20116 zł (o 548-586 zł więcej)

Generał: 22609 zł (wzrost o 659 zł)

W Wojsku Polskim funkcjonuje również rozbudowany system dodatków, który obejmuje m.in. nagrody jubileuszowe oraz wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych. Żołnierze mogą liczyć na pomoc w przypadku klęsk żywiołowych czy poważnych chorób bliskich. Ponadto osoby kształcące się w szkołach wojskowych otrzymują dodatkowe wynagrodzenia oraz specjalne dodatki, które mają zachęcić młodych ludzi do wyboru kariery wojskowej.