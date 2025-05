"Jeśli pan pyta, jakie jest moje odkrycie w czasie kampanii wyborczej, to z całą pewnością jest to Paweł Szefernaker"- mówił Gość Krzysztofa Ziemca na antenie RMF FM - Karol Nawrocki. Kandydat na prezydenta popierany przez PiS, szefa swojego sztabu określił mianem doskonałego polityka i człowieka, który prowadzi jego kampanię wyborczą w sposób bardzo dobry.

Paweł Szefernaker jet odkryciem Karola Nawrockiego / Paweł Supernak / PAP

W trakcie piątkowej debaty przed wyborami prezydenckimi, Karol Nawrocki zdradził, że w przypadku swojego zwycięstwa, do Pałacu Prezydenckiego zamierza zabrać Jacka Saryusza-Wolskiego jako doradcę do spraw międzynarodowych.

W sobotę w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie radia RMF FM, podkreślił jednak, że pełny skład jego najbliższego otoczenia wciąż pozostaje otwartą kwestią, a decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu kampanii wyborczej.

Kampania wyborcza czasem odkrywania talentów

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS przyznał na antenie RMF FM, że w trakcie trwającej kampanii wyborczej miał okazję poznać wiele wyjątkowych osób, które mogłyby wnieść znaczący wkład w pracę jego kancelarii.

Wśród nich wymienił Pawła Szefernakera, szefa swojego sztabu, którego określił mianem doskonałego polityka i człowieka, który prowadzi jego kampanię wyborczą w sposób bardzo dobry.

Podkreślił, że Szefernaker jest jego "odkryciem" kampanii.

Oczywiście widzę, jak konkretne osoby są zaangażowane w czasie kampanii wyborczej. W ciągu tych wielu miesięcy poznałem wiele osób, całkiem niedawno poznałem Pawła Szefernakera, szefa mojego sztabu. Uznaję, że jest to doskonały polityk, bardzo dobry człowiek, człowiek, który rzeczywiście moją kampanię wyborczą prowadzi w sposób bardzo dobry. Jeszcze do tego jest to polityk doświadczony. Więc jeśli pan pyta, jakie jest moje odkrycie w czasie kampanii wyborczej, to z całą pewnością jest to Paweł Szefernaker. I ma jeszcze tę zaletę, że zna swojego kandydata, to znaczy połączenie w ogóle tych dwóch organizmów, czyli kandydata bezpartyjnego, popieranego przez partię, wymaga też rodzaju inteligencji emocjonalnej - mówił Karol Nawrocki.