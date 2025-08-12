Nie pomogło przełożenie ligowego starcia w miniony weekend z Piastem Gliwice, by lepiej przygotować się do rewanżu z serbską Crveną Zvezdą Belgrad. Poznański Lech na III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów zakończył swój udział w tych rozgrywkach. W rewanżu mistrzowie Polski musieli odrobić dwie bramki straty, stać ich było jednak jedynie na remis.
Po pierwszym meczu piłkarze "Kolejorza" stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. By awansować do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów musieli odrobić straty z pierwszego meczu.
Przed własną publicznością mistrzowie Polski przegrali z Crveną Zvezdą Belgrad 1:3. Dwukrotnie bramkarza Lecha pokonał wówczas Rade Krunić. Trzecią bramkę, zamykająca mecz w Poznaniu, strzelił natomiast Bruno Duarte. Mistrzowie Polski zdołali odpowiedzieć jedynie trafieniem Mikaela Ishaka.
Dlatego też trudno było o optymizm przed rewanżem na trudnej ziemi w Belgradzie. Cudu w Serbii nie było. Lech Poznań uległ w dwumeczu rywalom z półwyspu Bałkańskiego, w rewanżowym spotkaniu notując bramkowy remis.
Spotkanie otworzyli gospodarze, strzelając w doliczonym czasie gry pierwszej połowy bramkę na 1:0. Z jedenastu metrów Bartosza Mrozka pokonał Cherif Ndiaye. "Kolejorz" w końcówce meczu zdołał jeszcze odpowiedzieć honorowym trafieniem Mikaela Ishaka, ale to było wszystko, na co poznańską drużynę było stać tego wieczora.
Marzenia na grze w elicie należy więc odłożyć na kolejny rok. Sezon 2025/2026 będzie więc kolejnym bez udziału polskiej drużyny w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w europejskiej piłce klubowej.
Lechici nie kończą jednak udziału w europejskich rozgrywkach. Wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 21 sierpnia w Poznaniu, rewanż odbędzie się tydzień później w Belgii.
Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się natomiast z cypryjskim Pafos FC, który wyeliminował Dynamo Kijów.