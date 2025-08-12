Nie pomogło przełożenie ligowego starcia w miniony weekend z Piastem Gliwice, by lepiej przygotować się do rewanżu z serbską Crveną Zvezdą Belgrad. Poznański Lech na III rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów zakończył swój udział w tych rozgrywkach. W rewanżu mistrzowie Polski musieli odrobić dwie bramki straty, stać ich było jednak jedynie na remis.

Lech Poznań nie zagra w Lidze Mistrzów. Crvena Zvezda Belgrad okazała się zbyt mocna / PAP/EPA/ANDREJ CUKIC / PAP/EPA

Po pierwszym meczu piłkarze "Kolejorza" stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. By awansować do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów musieli odrobić straty z pierwszego meczu.

Przed własną publicznością mistrzowie Polski przegrali z Crveną Zvezdą Belgrad 1:3. Dwukrotnie bramkarza Lecha pokonał wówczas Rade Krunić. Trzecią bramkę, zamykająca mecz w Poznaniu, strzelił natomiast Bruno Duarte. Mistrzowie Polski zdołali odpowiedzieć jedynie trafieniem Mikaela Ishaka.

Cudu w Belgradzie nie było. Lech odpadł z walki o elitę

Dlatego też trudno było o optymizm przed rewanżem na trudnej ziemi w Belgradzie. Cudu w Serbii nie było. Lech Poznań uległ w dwumeczu rywalom z półwyspu Bałkańskiego, w rewanżowym spotkaniu notując bramkowy remis.

Spotkanie otworzyli gospodarze, strzelając w doliczonym czasie gry pierwszej połowy bramkę na 1:0. Z jedenastu metrów Bartosza Mrozka pokonał Cherif Ndiaye. "Kolejorz" w końcówce meczu zdołał jeszcze odpowiedzieć honorowym trafieniem Mikaela Ishaka, ale to było wszystko, na co poznańską drużynę było stać tego wieczora.

Marzenia na grze w elicie należy więc odłożyć na kolejny rok. Sezon 2025/2026 będzie więc kolejnym bez udziału polskiej drużyny w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w europejskiej piłce klubowej.

"Kolejorz" powalczy o Ligę Europy

Lechici nie kończą jednak udziału w europejskich rozgrywkach. Wystąpią w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, w której zagrają z belgijskim KRC Genk. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 21 sierpnia w Poznaniu, rewanż odbędzie się tydzień później w Belgii.

Crvena Zvezda w kolejnej rundzie LM zmierzy się natomiast z cypryjskim Pafos FC, który wyeliminował Dynamo Kijów.