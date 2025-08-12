Lalki Labubu – ostatnio niezwykle popularne maskotki, stały się łupem zuchwałego napadu. Złodzieje, którzy wdarli się do sklepu w Kalifornii w USA, skradli zabawki warte 7 tys. dolarów.
Popyt na maskotki, które debiutowały w sklepach w 2019 r., ale zawładnęły wyobraźnią ludzi na całym świecie dopiero teraz, jest tak duży, że padają łupem złodziei.
Niedawno do zuchwałej kradzieży doszło w Kalifornii. Czterech zamaskowanych rabusiów włamało się do sklepu z zabawkami One Stop Sales w La Puente, z którego wynieśli kilkadziesiąt lalek o wartości 7 tys. dolarów, czyli ponad 25 tys. zł. Jak informuje biuro szeryfa, grupa sprawców uciekła z miejsca zdarzenia i nadal pozostaje na wolności.