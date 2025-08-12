Szwed Armand Duplantis, dwukrotny mistrz olimpijski w skoku o tyczce, po raz kolejny poprawił własny rekord świata o jeden centymetr, osiągając we wtorek w Budapeszcie wynik 6,29 m.

Kolejny rekord świata tyczkarza Duplantisa / ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News / East News

25-letni Armand Duplantis po raz 13. pobił rekord świata, a po raz trzeci w 2025 roku - po Clermont-Ferrand (6,27 m) w lutym i Sztokholmie (6,28 m) w czerwcu.

We wtorek podczas mityngu World Athletics Continental Tour Gold w Budapeszcie pokonał w drugiej próbie poprzeczkę na wysokości 6,29 m. Drugie miejsce w stolicy Węgier zajął wynikiem 6,02 m trenowany przez Marcina Szczepańskiego Grek Emmanouil Karalis.

Wybitny tyczkarz

Armand Duplantis to szwedzki lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce, urodzony 10 listopada 1999 roku w Lafayette w stanie Luizjana w USA. Jest aktualnym rekordzistą świata w tej konkurencji.

Duplantis, znany również jako "Mondo", od najmłodszych lat trenował pod okiem ojca, Grega Duplantisa, byłego tyczkarza. Reprezentuje Szwecję, kraj pochodzenia swojej matki. Szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w swojej dyscyplinie.

W swoim dorobku ma złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio (2021), dwa tytuły mistrza świata (2022, 2023), a także wielokrotne mistrzostwa Europy. Jest rekordzistą świata zarówno na stadionie, jak i w hali. Duplantis uważany jest za jednego z najwybitniejszych tyczkarzy w historii lekkoatletyki - jego styl, technika oraz regularność na najwyższym poziomie sprawiają, że od kilku lat dominuje w swojej konkurencji.

Już w najbliższy weekend Szwed będzie gwiazdą mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej będzie miał okazję przekroczyć kolejną barierę - 6,30.